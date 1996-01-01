Перспективный остров

Инвестиционные проекты по строительству различных объектов на острове Русском будут обсуждаться в рамках Тихоокеанского экономического конгресса, который откроется во Владивостоке 28 июля.

Как сообщили в оргкомитете конгресса, среди инвестиционных проектов - приморский океанариум. На строительство первой очереди объекта уже предусмотрено 110 млн руб. Начальный этап строительства включает в себя аквариумы, четыре научные лаборатории, конференц-зал, научную библиотеку, музей и дельфинарий. Вторая и третья очереди будут строиться на деньги частных инвесторов. Они включат в себя парк развлечений, яхт-клуб и гостиницы.

Приморский океанариум будет одним из крупнейших в АТР научным, образовательным и развлекательным центром. По предварительным оценкам, его будут посещать не менее 600 тыс. человек в год.

Кроме того, остров Русский рассматривается как основной территориальный резерв развития Владивостока. С градостроительной точки зрения наибольшую ценность представляют акватории и территории острова, прежде всего, бухты с прилегающими территориями.

На западном берегу острова планируется развивать объекты туристической индустрии, водного спорта и развлечений. Бухты северной и северо-восточной части острова имеют большие глубины (до и более 15 метров) и находятся в непосредственной близости к главному судовому входу в порты Владивостока.

К 2012 г. на острове планируется создать инженерную и транспортную инфраструктуру, которая позволит комплексно осваивать остров.