Южная Корея указала дальневосточным авиаторам

Министерство транспорта Южной Кореи может запретить полеты в эту страну семи авиакомпаниям, в число которых входят ОАО "Дальавиа", ОАО "Владивосток Авиа" и ОАО "Сахалинские авиатрассы".

Как сообщил "Интерфакс" со ссылкой на агентство Bloomberg, министерство заявило, что запретит эти компаниям летать в Южную Корею, если они не примут меры по повышению безопасности полетов. Среди проблем представитель министерства назвал дефицит запчастей, нехватку инженеров, а также отсутствие руководств по безопасности.

Напомним, осенью 2006 г. правительство приняло решение объединить активы "Дальавиа" и "Сахавиатрасс" с "Аэрофлотом", чтобы создать на Дальнем Востоке крупного авиаперевозчика. "Владивосток Авиа" не было включено в состав этой компании, чтобы сохранить конкуренцию на региональном рынке авиаперевозок.