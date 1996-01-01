Платить ли налог на наследство?

- В связи с отменой налога на наследование с 01.01.06 г., должен ли наследник уплачивать налог на наследство, если наследство открылось в октябре 2005 г.?

- В соответствии с п.2. ст. 44 Налогового кодекса РФ, обязанность по уплате конкретного налога возлагается на налогоплательщика с момента возникновения установленных законодательством о налогах и сборах обстоятельств, предусматривающих уплату данного налога. В соответствии с п.5. ст. 5 Закона РФ от 12.12.91 № 2020-1 "О налоге с имущества, переходящего в порядке наследования и дарения", уплата налога производится плательщиком на основании платежного извещения, вручаемого ему налоговым органом. Следовательно, обязанность по уплате налога на имущество, переходящее в порядке наследования, возникает у налогоплательщика с момента получения такого уведомления.

В соответствии с п.3. ст. 5 Закона РФ от 12.12.91 № 2020-1 нотариусы, а также должностные лица, уполномоченные совершать нотариальные действия, обязаны в 15-дневный срок (с момента выдачи свидетельства о праве на наследство) направить в налоговый орган по месту их нахождения справку о стоимости имущества, переходящего в собственность граждан, необходимую для исчисления налога с имущества, переходящего в порядке наследования.

По нашему мнению, в связи с признанием утратившим силу с 01.01.2006г. Закона РФ от 12.12.91 № 2020-1 "О налоге с имущества, переходящего в порядке наследования и дарения", выдача налоговых уведомлений должна быть прекращена налоговыми органами с 01.01.06г.