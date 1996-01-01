Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Платить ли налог на наследство?
- В связи с отменой налога на наследование с 01.01.06 г., должен ли наследник уплачивать налог на наследство, если наследство открылось в октябре 2005 г.?
- В соответствии с п.2. ст. 44 Налогового кодекса РФ, обязанность по уплате конкретного налога возлагается на налогоплательщика с момента возникновения установленных законодательством о налогах и сборах обстоятельств, предусматривающих уплату данного налога. В соответствии с п.5. ст. 5 Закона РФ от 12.12.91 № 2020-1 "О налоге с имущества, переходящего в порядке наследования и дарения", уплата налога производится плательщиком на основании платежного извещения, вручаемого ему налоговым органом. Следовательно, обязанность по уплате налога на имущество, переходящее в порядке наследования, возникает у налогоплательщика с момента получения такого уведомления.
В соответствии с п.3. ст. 5 Закона РФ от 12.12.91 № 2020-1 нотариусы, а также должностные лица, уполномоченные совершать нотариальные действия, обязаны в 15-дневный срок (с момента выдачи свидетельства о праве на наследство) направить в налоговый орган по месту их нахождения справку о стоимости имущества, переходящего в собственность граждан, необходимую для исчисления налога с имущества, переходящего в порядке наследования.
По нашему мнению, в связи с признанием утратившим силу с 01.01.2006г. Закона РФ от 12.12.91 № 2020-1 "О налоге с имущества, переходящего в порядке наследования и дарения", выдача налоговых уведомлений должна быть прекращена налоговыми органами с 01.01.06г.
Новости тематики
- Алмазные "короли" летят во Владивосток
- Руководство страховой компании "Хоска" подозревают в выводе активов
- Экстренное предупреждение о возможном опасном явлении объявлено в Приморье
- Сбербанк говорит с клиентами и на языке жестов
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
- Продолжается регистрация в конкурсе "Торговая марка года-2017 Дальний Восток"
- Американский художник нарисовал комикс о тигре Упорном
Новости раздела
- На Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе назначен новый генеральный директор
- "Газпрому" и "Роснефти" предложили построить нефтеперерабатывающий завод на Сахалине
- Кто встанет у станка завтра?
- На Сахалине приступают к строительству комбината Росрезерва
- Дальний Восток просит деньги на утилизацию затонувших судов
- Дан старт движению по новому участку трассы Петропавловск-Камчатский – Мильково
- В Якутии завершен первый этап строительства автотрассы "Лена"
- В аэропорту Магадана зайдет на посадку двухпалубный Boeing 747-400
- Сингапуру предложили присоединиться к дальневосточным проектам
- Новый резидент ТОР "Беринговский" займется экологическим предпринимательством на Чукотке
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В Приморье определился первый кандидат на новые выборы губернатора
- Депутаты из Приморья обратились к Президенту России с открытым письмом
- В Приморье едут сразу четыре группы контролеров с чрезвычайными полномочиями
- Россия в одном шаге от запрета хождения в стране доллара и евро
- Ирина Ищенко вступилась за Андрея Ищенко
- Выборы по-приморски оказались заразительными
- В деле экс-мэра Владивостока возникла женщина...
- Оленеводы Чукотки поселятся в мобильных "Ярангах 2.0"
- Дан старт движению по новому участку трассы Петропавловск-Камчатский – Мильково
- Круизный лайнер Bremen зашел в порт Петропавловска-Камчатского