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Через 7 лет энергии Колымской ГЭС будет недостаточно

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

- За последние 15-17 лет полезный отпуск электроэнергии в Магаданской области сократился в 2,2 раза. С одной стороны, перед нами стоит задача - увеличить этот показатель, а с другой - учитывая перспективы развития нашего региона, уже через 7 - 8 лет энергии Колымской ГЭС будет недостаточно. Поэтому наша основная цель - развитие электроэнергетики.

Посмотрите на карту Магаданской области - если ее западная часть имеет инфраструктуру - дороги, мосты, ЛЭП, то в восточной части, богатой полезными ископаемыми, всего этого практически нет. Сегодня у нас есть очень серьезный проект - разработка Яноколымской золотоносной провинции, прогнозные запасы которой составляют до 5 тыс. тонн золота, 40% от этого количества - запасы месторождения "Наталка" (рудник им. Матросова), которые уже поставлены на баланс. В сентябре этого года ЗАО "Полюс золото" планирует защитить в инвестиционном фонде проект электрификации этого месторождения стоимостью около 9 млрд рублей.

Другой важный этап развития электроэнергетики - завершение строительства Усть-Среднеканской ГЭС, первую очередь которой планируется запустить в 2010 г. Это позволит обеспечить электроэнергией освоение Омолонской восточной зоны, где запасы золота составляют 650 т, серебра - более 10 тыс. т, а также есть медь, железо и другие полезные ископаемые. Кроме того, строительство ЛЭП "Оротукан - Магадан", позво-лит нам повысить надежность электроснабжения областного центра.

В северной части Магаданской области расположились Ороекская металлогеническая зона и Шаманихо-Столбовский рудно-россыпной район, электрификацию которых также будет обеспечивать Усть-Среднеканская ГЭС.

Таким образом, при оптимистичном варианте развития электроэнергетики области к 2020 г. полезный отпуск электроэнергии в регионе должен вырасти до 4 млрд кВт/ч, сегодня этот показатель составляет чуть больше 1 млрд кВт/ч. Добыча золота к этому периоду составит 100 - 120 тонн в год.

Все наши планы по развитию электроэнергетики Магаданской области рассмотрены и частично включены в проект Федеральной программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья".

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