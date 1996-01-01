"Снижение оборотов": сила или слабость?

"Не поверишь, я, здоровый, обеспеченный и довольно циничный мужик, стоял на вершине скалы, на площадке монастыря Святой Троицы в Метеорах, смотрел на лежащий у подножия греческий городок и рыдал. От прорвавшейся вдруг из самой глубины души боли.

Катарсис, прозрение - называй это как угодно. Неожиданно для себя я вдруг понял, что все, что у меня есть - офис на Бережковской набережной, квартира на Остоженке, дом в ближнем Подмосковье и даже жена, вторая по счету, - все это навязанные внешней средой ценности. И все, к чему я, безотцовщина из приморской глубинки, стремился полтора десятка лет, не только не дает мне вожделенной свободы, но с каждым днем все больше превращает в заложника собственных амбиций. На самом же деле я безумно хочу деревянный сруб в глуши на берегу озера, лодку моторную, песен под гитару и печеной в золе картошки, как в детстве..."

Эта поездка в Грецию в 2002-м оказалась для Андрея, бывшего приморца, определяющей. Озарение в Метеоре не было минутной слабостью. Спустя пару недель он вновь приехал в эту страну, прожил несколько дней на Афоне, а вернувшись в Москву, продал бизнес и дом, развелся с молоденькой женой, подарив ей московскую квартиру (в благодарность за то, что "выдернула" его истерикой в Грецию), и исчез из поля зрения друзей и знакомых. Тайм-аут длился 2 года, которые он провел в глухом сибирском захолустье. После этого он перебрался в Новосибирск и вновь занялся бизнесом, но уже не делает его смыслом своей жизни, оставляя время себе и подчиненным на жизнь вне работы. "Не жалею ли я о том, что сошел тогда с дистанции? - переспрашивает он. - Нисколько. Это помогло мне вернуться. К себе. Настоящему".

Этот случай - типичный пример дауншифтинга - сознательного ухода "на понижение", выражающегося в добровольном отказе от карьеры и высоких доходов в пользу более спокойной жизни в гармонии с собой. Это западное явление проникло в Россию гораздо быстрее, чем можно было предположить. Более того, в Карелии, Рязанской и Тверской областях даже появились целые поселения для уставших от карьерной гонки топ-менеджеров.

Впрочем, дауншифтинг - это не обязательно "побег в глушь". Иногда человек просто меняет работу или должность на менее доходную, но позволяющую вернуть душевный комфорт и свободу.

"ДК" решил узнать, что думают об этом явлении топ-менеджеры Дальнего Востока, попросив их ответить на два вопроса:

1. Дауншифтинг, на ваш взгляд, проявление силы или слабости?

2. Как сохранить баланс между работой и личной жизнью и возможно ли превратить рутину в удовольствие?

Михаил КУЗНЕЦОВ, генеральный директор ЗАО "Саммит Моторс (Владивосток)":

1. Вне всякого сомнения, необходимо обладать силой духа, чтобы решиться вырваться из привычного жизненного уклада. Тем более сложно это сделать тому, кто уже имеет определенный социальный статус, материальный достаток и прочие бенефиции, присущие топ-менеджеру. И это еще спорный вопрос, является ли уход от карьеры дауншифтингом или апшифтингом. Ведь, принимая такое решение, человек принципиально меняет систему координат, выбирая другие ценности.

2. Несмотря на то, что в разговорном обиходе "рутина" имеет немного одиозный оттенок, в словарном определении это означает "обычный порядок, определенный режим". И для большинства людей это естественный и комфортный способ жизни и работы.

Так вот, на мой взгляд, одной из важнейших задач топ-менеджера, как человека, обладающего предпринимательской инициативой, является создание такой деловой рутины для себя и для своей компании, которая позволит ему и его коллегам-подчиненным организованно и комфортно реализовывать поставленные бизнес-задачи и развиваться личностно. Руководитель, поглощенный только работой, не оставляющий себе места для ЖИЗНИ, не интересен для своих подчиненных и, как человек, не может быть полным авторитетом и эталоном для подражания. Его "Делай как я!" никогда не прозвучит убедительно. Только всесторонне развитый человек, увлеченный работой, как делом своей жизни, и увлеченный самой ЖИЗНЬЮ (семья, спорт, друзья...) может попытаться реализовать простую формулу человеческого счастья, когда "каждое утро хочется идти на работу, а вечером - домой".

Андрей ФИРСОВ, вице-президент ЗАО ПТКБ "МЕРКУРИЙ" (г. Владивосток):

1. Сложно однозначно ответить на этот вопрос. С одной стороны, это проявление независимости и своей жизненной позиции, требующее определенной решительности и смелости. Но в наше время отказ от карьеры и принятых в современном обществе ценностей редко сочетается со стабильным материальным положением. Поэтому в некоторых случаях дауншифтинг может стать только предлогом для того, чтобы избежать ответственности.

2. Не стоит воспринимать работу как рутину и обязанность. Карьера - это самовыражение, проявление индивидуальности. И каждый день нужно рассматривать как возможность изменить жизнь к лучшему. Тогда работа тоже может стать любимым делом. А дело, которое приносит удовольствие и новые возможности, не будет наносить никакого ущерба семье и гармоничному развитию личности.

Алексей КОЛДИН, управляющий Приморским филиалом Востоккредитбанка:

1. На мой взгляд, это слабость. Жизнь не обманешь. Бизнес, дело - это непрерывный бег, а остановки и "понижение" - попытки обмануть себя.

2. Работа, в том числе ее рутинная часть, это и есть личная жизнь делового человека, она у него в голове круглосуточно. В перерывах - как реклама по ТВ - попытка объять все иное за поздний вечер и выходной (семья, друзья, природа и т.д.). И деловой человек, и его семья к такой жизни привыкают и считают ее нормой. А проблемы у человека начинаются, когда он останется вне деловой жизни.

Галина ХОЛЗИНЕВА, директор Владивостокского филиала ОАО "АльфаСтрахование":

1. На мой взгляд, это и не проявление слабости, и не показатель силы. Просто определенное состояние сознания конкретного человека. Каждый волен поступать как ему удобно и необходимо (без ущерба для окружающих, разумеется), чтобы найти гармонию с самим собой.

2. Баланс между работой и личной жизнью нужно просто сохранять или пытаться это сделать. А рутину не нужно превращать в удовольствие, ее просто нужно принимать как необходимую данность для поддержания своего же существования, и тогда эта проблема отпадет сама собой.

Светлана ФИЛИППОВА, директор хабаровского филиала ООО "Компания "Солнечный ветер":

1. Мне кажется, это проявление слабости, т.к. сознательный отказ от работы еще не является решением проблемы. И причину стресса этим не устранишь. Сильный человек, я считаю, как раз сможет найти оптимальный выход, доведя до завершения свою работу или отношения в личной жизни.

2. Рутину в удовольствие превратить невозможно. А вот настроить себя на выполнение рутинных обязательств можно. Особенно, если знаешь, что кульминацией станет долгожданное путешествие с семьей. Баланс между работой и личной жизнью зависит от тех отношений, которые установлены в семье. У меня они основаны на взаимопонимании, доверии и любви.

Татьяна ЧЕКОНОВА, управляющая Приморским региональным филиалом ОАО "Азиатско-Тихоокеанский Банк":

1. На мой взгляд, это в большей мере проявление сильной стороны личности. Ведь самое сложное - это оторваться от рутины, делегировать полномочия другим людям, доверить им свой бизнес. Я знаю немало топ-менеджеров, которые поступили именно так на определенном этапе жизни, и нисколько об этом не жалеют. В то же время не меньшее число менеджеров, с которыми я знакома, не могут оторваться ни на минуту от работы. Вряд ли они могут быть счастливы, т.к. им не хватает времени на другие ценности: семья, культура, спорт... - все это остается только в планах.

2. Теоретически я понимаю, что для сохранения баланса надо научиться не думать за пределами работы о работе, а вот на практике, к сожалению, не всегда так поступаю, хотя уже почти научилась не думать о работе в выходные дни, вернее, не думать о ней на 100%.

Ярослав СОИН, директор компании "BRAVA" (г. Хабаровск):

1. Ответить на вопрос однозначно нельзя. Слабость, проявляемая топ-менеджерами и владельцами бизнеса, - это следствие усталости, несбывшихся ожиданий и отсутствия отдыха. С другой стороны, это сила, которая заключается в том, что человек может в один момент отказаться от всего и начать все сначала. Надо иметь немало мужества, трезвого рассудка и прозорливости, чтобы вовремя остановиться.

2. Баланс между работой и личной жизнью - тонкая грань. Нужно грамотно расставлять приоритеты, разграничивать работу и дом, и тогда все проблемы будут решены. Как говорил герой Булгакова профессор Преображенский: "Всюду успевает тот, кто никуда не торопится". Что же касается рутины, то это часть любой работы, будь то творчество или производство. Просто работать надо с душой и на результат.

Елена РАУД, бизнес-консультант, эксперт в области коммуникативных техник и управления персоналом, директор кадрового агентства "Успех" (г. Владивосток):

1. Явление дауншифтинга, на мой взгляд, пока не является массовым. Уход собственника из своего бизнеса происходит только в том случае, если он вырастил наемного топ-менеджера. Причем на примере Владивостока вижу, что чаще всего собственнику приходится через некоторое время вновь возвращаться в бизнес. Что же касается уходящего "на покой" топ-менеджера, то, по моему мнению, это всегда проигравший менеджер. И пока я не видела исключений.

2. Когда ко мне, как к консультанту по карьере, обращаются за помощью в этом вопросе, чаще всего приходится давать самые банальные советы. И соблюдение простых рекомендаций значительно улучшает качество жизни:

1. Ведите ежедневник настолько подробно, чтобы исключать необходимость держать в голове рабочие дела. Планируйте, господа!

2. Расставляйте приоритеты. Занимайтесь ВАЖНЫМИ, а не срочными делами.

3. Научитесь делегировать полномочия.

4. Подвергайте планированию только 60% своего дня. 20% оставляйте на саморазвитие, 20% - на непредвиденное.

5. Не работайте больше 60 часов в неделю.

6. Отпуск берите не менее 2-х недель подряд.

7. Выключайте сотовый телефон на отдыхе!

P.S.

Кстати, термин "дауншифтинг" (от англ. downshifting) позаимствован из автомобильной сферы и означает "снижение оборотов". Но в этой же сфере есть и другое понятие - апшифтинг (upshifting) - "переключение вверх". И если дауншифтинг, как лекарство для души, окажется действенным препаратом, за ним обязательно последует апшифтинг - личностный рост. Правда, для того, чтобы "уход на понижение" стал "дорогой к восхождению", нужно научиться слышать свой внутренний голос. А это зачастую ох как непросто...