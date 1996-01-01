Эффект кризиса демографии

По прогнозам специалистов Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, реальный дефицит труда в России наступит между 2010 и 2015 годами, но Дальний Восток ощутит это значительно раньше.

"ДК" попытался разобраться, за счет каких трудовых резервов будут реализовываться масштабные проекты, которые намечаются на Дальнем Востоке? Станет ли дефицит рабочей силы сдерживающим фактором развития дальневосточной экономики?

О дефиците высококвалифицированных рабочих, как следует из опроса ИНП РАН, сообщает подавляющее большинство предприятий производящих отраслей (84,8% респондентов). Но так уж сложилась вертикаль проблем российской жизни, что в первую очередь это касается регионов. В Москве предприятия не ощущают нехватки ни высококвалифицированных работников, ни тем более низкоквалифицированных. Это связано с тем, что свободной рабочей силы в Москве предостаточно.

Менеджеры по набору персонала уверены, что по одному объявлению в газете о приеме на работу на следующий день к ним придут на собеседование 20-30 человек. Из такого количества претендентов легко выбрать подходящего по всем параметрам сотрудника. А низкоквалифицированных работников многие компании в Москве вообще рассматривают как "пушечное мясо": если рядовой сотрудник недобросовестно выполняет свою работу, его увольняют без долгих разговоров и предупреждений.

Обратная ситуация на периферии: острая нехватка рабочих из-за тяжелых условий труда и низкой заработной платы. Неудивительно, что люди предпочитают торговать на рынке или находят работу, например, в охранных структурах. Легко предположить, что чем дальше от столицы, тем острее проблема. Специалисты бьют тревогу: нехватка рабочей силы в ближайшие годы может стать серьезным ограничением для роста экономики. Напряженность демографической и кадровой ситуации сказывается прежде всего на рынке квалифицированной рабочей силы. Это делает крайне рискованными долгосрочные инвестиции в капиталоемкое производство. А благополучная ситуация в Москве лишь создает эффект розовых очков для чиновников и управленцев, от которых зависят реальные шаги в этом направлении. Здесь и мечты о развитии нанотехнологий, производства товаров мирового уровня и многое другое, о чем жарко дискутируют в высоких кабинетах и залах. Качество рабочей силы, ее физическое наличие и вся структура поддержания и воспроизводства, похоже, вот-вот станут серьезным современным вызовом для России за пределами Садового кольца.

Советское наследие

Тотальная неэффективность российского труда родом из нерыночного СССР. В советском представлении о труде не учитывалась сама природа творческого человека, интеллектуала, что постепенно сформировало уникальный тип работника - Homo Sovetikus, или по-простому "Совок", - представление, подкрепленное классовым подходом. Но в то же самое время бытовало и другое, архитипическое представление о рабочем человеке как о гегемоне, вскормленное идеологией. Его труд оплачивался значительно выше инженерного или беловоротничкового, государство быстрее выделяло квартиры и путевки на санаторное лечение. С распадом СССР, с последним ударом часов завершилась эпоха потомственных чернорабочих, но забыли и о мастерах. Закрывались предприятия, люди уходили из государственного сектора в рыночный, упали доходы, началась затяжная полоса масштабных невыплат заработной платы. Сегодня у молодых людей сложилось четкое представление о труде рабочего - это грязно, не престижно, технологии старые - много ручного труда.

В 1990-е годы спрос на рабочую силу постоянно сокращался, сегодня ситуация обратная. Экономический рост в последние годы предопределил расширение спроса на труд и увеличение занятости. Другое дело, что с 2006 года наблюдается неизбежное сокращение численности населения трудоспособного возраста. Кроме того, специалисты отмечают заметное снижение качества трудового потенциала. Реальность такова: растущему спросу на рабочую силу соответствует сокращающееся предложение. И это общероссийская тенденция. Поэтому в перспективе российская экономика, ее отрасли и регионы могут испытывать дефицит одного из основных факторов производства - рабочей силы. При недостаточно высоких темпах роста производительности труда задача удвоения ВВП вообще становится невыполнимой - дефицит рабочей силы проявится уже в 2008 году. Наиболее остро, по мнению ученых, проблема дефицита трудовых ресурсов проявится в таких отраслях, как строительство, транспорт и связь. Очевидно, что широкое использование иностранной рабочей силы в этих сферах (прежде всего в строительстве) уже сейчас свидетельствует о нарастающем дефиците. Уровень дефицита рабочей силы в этих отраслях может быть значительным.

Понятно, что наличие рабочей силы конкретной квалификации станет одним из основных факторов наряду с доступностью источников энергии и сырья для принятия решения об инвестициях в производство в конкретном регионе.

Сахалин: передовой рубеж дефицита

Перспективы дальневосточного рынка труда отчетливо прорисовываются сегодня на Сахалине. Крупные проекты разработки Сахалинского шельфа стали генеральной репетицией будущих дальневосточных сценариев. На Сахалине наблюдается рост вакантных рабочих мест. Все меньше граждан стоит на бирже труда (в службе занятости) в поисках работы. Уровень регистрируемой безработицы за период с января 2006 года сократился с 1,6% до 1,5% - в январе 2007 года.

Самый низкий уровень регистрируемой безработицы наблюдается в областном центре - г. Южно-Сахалинске (0,2%) и районах, связанных с разработкой шельфовых проектов: Корсаковском (0,5%), Ногликском (0,8%). Средняя продолжительность безработицы сократилась до 3,4 месяца (в 2005 г. - 3,5 месяца).

По данным службы занятости области, высококвалифицированные работники практически сразу находят работу на престижных объектах, участвующих в широкомасштабном строительстве по проектам освоения Сахалинского шельфа. Наиболее востребованы мужчины с рабочими профессиями (60-70%): универсальные электрики, электрогазосварщики высоких разрядов и с международным сертификатом, водители большегрузных автомобилей, машинисты экскаваторов, бульдозеров, слесари по ремонту оборудования, штукатуры-маляры, облицовщики-плиточники, плотники, стропальщики, токари, бетонщики, монтажники стальных и железобетонных конструкций. При этом работодатели предъявляют повышенные требования к уровню квалификации ищущих работу, практическому опыту работы, возрасту (до 45 лет), а иностранные компании - владению английским языком. Спрос на мужчин вполне сочетается с женской безработицей - в структуре безработных, зарегистрированных в центрах занятости населения, 66,5% - женщины.

Реализация проектов "Сахалин-1", "Сахалин-2" показала - в регионе весьма актуальна проблема укомплектования вакантных рабочих мест высококвалифицированными кадрами, владеющими международными сертификатами, особенно при выполнении заказов с использованием зарубежных технологий, эксплуатацией высокотехнологичного оборудования.

Сахалин стал островом контрастов, продемонстрировав качество рабочей силы, ножницы между ее уровнем и уровнем притязаний каждого отдельного рабочего. Иностранный бизнес разборчиво подходил к отбору кадров, зачастую квалификация претендентов просто не соответствовала уровню требований. Заметим, что те же самые безработные не хотели идти на российские предприятия с предлагаемой низкой (по их оценке) заработной платой и тяжелыми (на их взгляд) условиями труда. Специалисты службы занятости отмечают, что их клиентами продолжают оставаться граждане, имеющие низкую квалификацию, небольшой трудовой стаж или вообще не имеющие его, а также безработные, которые не способны справиться с жизненными переменами и профессиональными трудностями. Более половины (50,4%) обратившихся граждан имели рабочие специальности.

Несмотря на то что условия приоритетного набора среди жителей Сахалинской области операторами проектов, как правило, выполнялись, вербовать высококвалифицированных специалистов приходилось в других территориях Дальнего Востока, в других регионах страны, в странах ближнего и дальнего зарубежья. В 2006 году на Сахалине работали 16816 иностранных работников с таким распределением: в строительстве - 75%, на добыче полезных ископаемых - 12%. Следует отметить, что основная часть иностранцев привлекалась на строительство объектов в рамках шельфовых проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2".

...и далее везде

Значительный спрос на высококвалифицированную рабочую силу сегодня также фиксируется в Приморье. Позиции тяжелого и низкоквалифицированного труда, скажем, в строительстве закрывают китайцы и корейцы. Требование платить иностранным рабочим среднюю заработную плату (в строительстве это - 9954 руб.) до последнего времени не выполнялось. Иностранцы были готовы работать и за меньшие деньги, что, разумеется, крайне выгодно их нанимателям.

Мастера высокой квалификации требуются, но их физически нет на рынке. Ощутим дефицит высококвалифицированных сварщиков 5-6 разряда - выпускники с 1-2 разрядом не справятся со сложными работами. В дефиците монтажники и отделочники. Огромная незватка рабочих рук наблюдается в судоремонте. Те, кто сегодня работает, по возрасту ближе к 60 годам. Где взять готовых молодых специалистов, опытных и работоспособных? По канонам мастерства судокорпускники в лучшие времена постоянно повышали уровень квалификации, выезжая не реже 2 раз в год к производителю. Незаметно такая практика сошла на нет. Нужны станочники: токари, фрезеровщики. Рынок ЖКХ уже сейчас испытывает недостаток слесарей-сантехников, сварщиков и кровельщиков. Пожилые авиационщики с большим напряжением собирали "Черную акулу". Наша военная тайна состоит в том, что собрать вторую "Акулу" было бы не под силу Арсеньевскому заводу - в бою одни старики. Стоит ли говорить, что простой специалистов такого класса в несколько лет оборачивается потерей квалификации.

Пока пореформенное профессиональное образование приходит в себя, остается один путь - готовить специалистов на предприятии. Но работодатель зачастую к этому не готов - лишние издержки. Ему нужен мастер, а не новичок. Кроме того, кадровикам все чаще приходится работать с потоком людей с высокими амбициями, пьющими, к тому же и низким разрядом. Специалисты комитета по труду и демографической политике администрации края оценивают дефицит кадров в 2007 году в 22,7 тыс. человек. Уровень безработицы - 7,2% по международному стандарту (методика МОТ). Стоит отметить, что по этой методике учитываются и студенты, и пенсионеры, и те, кто хочет найти подработку. Таким образом, можно представить, что реальных безработных в активном возрасте не более 4% .

Специалисты центра занятости фиксируют 10,3 тыс. вакансий как среднемесячное число, довольно активно занимаются переобучением. Другое дело, что переобучение безработных, скорее, социальная потребность, что не всегда решает задачи работодателя. А он, работодатель, становится все более разборчивым и требовательным при постоянном снижении качества предложения. Если удается обеспечить нехитрую триаду из соцпакета, достойной зарплаты при относительно приличных условиях труда, можно привлечь людей из городов и районов края.

Примета времени: за привлекательным уровнем заработной платы люди готовы ездить на работу в соседние города, уезжать в другие регионы и работать вахтовым методом.

Предположительно, для реализации крупных проектов к форуму АТЭС потребуется привлечь 11 тысяч человек. В такой ситуации на рынке труда привлечение иностранцев неизбежно.

Не меньшие проблемы на рынке труда и в Хабаровском крае. Только за последние пять лет население края уменьшилось на 47,6 тыс. человек, в том числе за счет естественной убыли - 38,3 тыс. человек (80,5%), миграционный отток составил 9,3 тыс. человек (19,5%).

По данным статистики, в общей численности населения края люди трудоспособного возраста занимают порядка 68%. Среднегодовая численность безработных, рассчитанная по методике Международной организации труда, в Хабаровском крае за пять лет снизилась с 10,2 до 5,7% , а среднее время поиска работы безработными за 2001-2005 годы уменьшилось с 8,7 до 7,2 месяцев. За пять лет на 14,2% увеличилось количество заявленных на бирже труда вакансий, однако при этом одновременно на 39,4% (1832) возросло количество вакансий, которые не заполнялись более 6 месяцев. Как оценивают специалисты рынка труда, невостребованность вакансий обусловлена низкой оплатой при достаточно высоких требованиях со стороны работодателей (квалификация, образование, стаж работы, возраст).

Несмотря на то что в крае активно реализуется программа содействия занятости населения, до конца преодолеть негативные тенденции на рынке труда не удается. Одна из них - заметное старение трудовых кадров. Притом что средний возраст занятого населения составляет 39,3 лет, в течение последних 5 лет значительно увеличилась доля лиц в возрасте 50-59 лет (19,2%).

Здесь также не обходятся без привлечения иностранной рабочей силы. За последние три года этот показатель вырос на 40%. Труд иностранных работников используется преимущественно в сельском и лесном хозяйстве, торговле, строительстве.

Отрицательная демографическая динамика и в Амурской области. По мнению начальника отдела внешнеэкономических, межрегиональных связей и туризма департамента ЭРВС Татьяны ЯКИМЕНКО, это может привести к тому, что "через два-три года область вернется к трудовому балансу 70-80-х годов, когда темпы развития не обеспечивались ни местными трудовыми ресурсами, ни ростом производительности труда. Практически весь экономический рост обеспечивался тогда за счет внешнего притока трудовых ресурсов - в первую очередь на Зейскую ГЭС, на БАМ, в сельское хозяйство за счет так называемых "плановых переселенцев" и оргнабора рабочей силы".

Ежегодно население области сокращается примерно на 6,5 тыс. человек. Общее снижение численности населения на 34,4% обусловлено миграционным оттоком за пределы области. При этом статистика показывает, что этот регион Дальнего Востока демонстрирует заметное старение - экономически активное население здесь составляет только 53%.

Сегодня уровень общей безработицы в области составляет 9,3%, регистрируемой - 4,6%. Ситуация в этом регионе весьма наглядно показывает, как спад производства в основных отраслях экономики привел к уменьшению спроса на рабочую силу со всеми вытекающими отсюда последствиями - высвобождение работников, сокращение возможностей трудоустройства молодежи, в том числе молодых специалистов. Как отмечают специалисты, на рынке труда области сохраняется несбалансированность спроса и предложения рабочей силы - структура предлагаемых вакансий, как правило, не соответствует профессионально-квалификационному составу зарегистрированных безработных. Среди вакансий преобладают не престижные и малооплачиваемые рабочие места. Из заявленных работодателями вакансий около 80% составляют должности рабочих.

Очевидно, что являясь пограничной территорией, Амурская область остается привлекательной для внешней трудовой миграции. За последние 10 лет ежегодный прирост трудящихся мигрантов здесь составляет около 40%.

Едут новоселы

Итак, дефицит высококвалифицированных рабочих кадров вот-вот станет краеугольной проблемой для основных отраслей экономики регионов. Собственно, в не меньшей степени Дальний Восток нуждается и в рабочих руках для не столь квалифицированной, а потому и низкооплачиваемой работы. Потребность в этой категории работников в последние годы в значительной степени закрывалась за счет нелегальных мигрантов из ближнего и дальнего зарубежья. Попытки федеральных и региональных властей навести в этой сфере порядок, с одной стороны, обостряют проблему кадрового дефицита, с другой - наглядно показывают: без дополнительного притока населения в регионе не обойтись. Остается только поставить этот вопрос на просчитанную, системную основу. Определенную лепту в решение кадровой проблемы должны внести региональные программы переселения соотечественников. Три территории региона - Приморский и Хабаровский края и Амурская область - стали участниками пилотной программы добровольного переселения соотечественников, проживающих за рубежом.

Сегодня эти программы уже приняты для всех трех субъектов Федерации. Разрабатывались они на фоне некоторых общественных противоречий, одно из которых - почему преференции должны получать те, кто только приедет в регион, и неизвестно, принесет ли его приезд пользу, а не мы, коренные жители, Дальнего Востока? И хотя скептиков сегодня достаточно, особенно среди реалистов, в случае успеха эти программы могут стать позитивным опытом.

Статистика миграционной службы констатирует, что большинство наших соотечественников из ближнего зарубежья ценой невероятных усилий стараются закрепиться в Москве и окрестностях. Реализация программы позволит ответить на два основных вопроса, актуальных для Дальнего Востока, и в этом ее вклад будет крайне важен. Можно ли удовлетворить совокупный спрос на рабочую силу за счет привлечения перспективного контингента трудовых мигрантов высокой квалификации? Станет ли переселение значимым фактором развития рынка труда? Разработчики программ понимают, что основным условием для переселения соотечественников станет создание рабочих мест с достойной заработной платой, предоставление жилья и обеспечение переселенцев пакетом социальных услуг, но обеспечить эту нехитрую триаду в реальности - дело крайне сложное и дорогое.

В простом перечислении заложены и большие затраты на реализацию основных условий и базовые риски. В опыте поколений сохранилась память, в каких крайних условиях семьи принимали решение о переселении на Дальний Восток. Есть и другие риски, к которым стоит быть готовыми, как, например, отказ работодателя от приема переселенца на работу после его приезда, несоответствие желаемого и действительного, попадание переселенцев в категорию безработных, их обособление.

По мнению полпреда Президента России в ДВФО Камиля ИСХАКОВА, высказанному в интервью "ДК", пилотные программы переселения - это пока лишь пробный шаг, отработка определенных сценариев решения демографических проблем региона, в том числе проблемы преодоления дефицита высококвалифицированных кадров.

Планирующийся рост экономического развития региона потребует куда более кардинальных и комплексных мер.

Досье По замыслу, реализация программы на территории Приморского края позволит к концу 2008 году компенсировать ежегодный миграционный отток, составляющий более 5 000 человек, и к 2012 году обеспечить положительное сальдо миграции. Численность участников государственной программы - 6512 человек, в том числе 2212 человек планируется к переселению в 2007-2008 годах и 4300 - в 2009-2012 годах.

В этом году участниками госпрограммы станет 321 человек. На приведение в порядок жилых помещений для вновь прибывших из резервного фонда администрация Приморского края выделит 31,3 млн рублей. Артемовский городской округ - 7,5 млн рублей, Дальнегорский - 3,8 млн рублей; Красноармейский район - 20,0 млн рублей.

Проектный подход предполагает, что муниципальные образования оформят свои предложения в виде проекта. Вот лишь два примера. Дальнегорский инвестиционный проект "Направления развития ЗАО "Горно-химический комбинат "Бор" в 2006 - 2010 гг." с целью увеличения объемов производства боропродуктов. На предприятии безработица чуть более 2%, нужны мужские квалифицированные руки. Уровень зарплаты 6-7 тыс. руб. Проживание в общежитии, планируется восстановление брошенного жилья. Исключительная специфичность производства диктует свои условия: подготовить специалиста можно только на "Боре". Другой пример участника программы - Востокское поселение Красноармейского района. В соответствии с разработанной программой по созданию новых рабочих мест готовы привлечь переселенцев ОАО "Приморский ГОК" и ОАО "Горнорудная компания "АИР".

Досье Согласно проекту программы Амурская область готова в период 2007-2012 годы принять 2048 переселенцев, из них 512 участников программы и 1536 членов их семей. В качестве принимающих определены Тамбовский и Шимановский районы. Причем они отнесены к территориям вселения категории "А". К данной категории относятся преимущественно стратегически важные для России приграничные территории, характеризующиеся сокращением численности населения.

Предполагается, что в Тамбовском районе 19 предприятий, учреждений и организаций предоставят 206 рабочих мест. Среди специалистов с высшим образованием здесь нужны учителя, врачи, работники культуры и сельского хозяйства. Востребованы и рабочие специальности: трактористы-машинисты, водители, строители.

Потребность в трудовых ресурсах в Шимановском районе составляет 306 человек. В связи с ежегодным ростом объемов выпуска и освоением новых видов продукции, модернизацией производства предприятие ЗАО ШМЗ "Кранспецбурмаш" (Шимановск) испытывает дефицит квалифицированной рабочей силы. Здесь нужны автокрановщики, фрезеровщики, слесари, токари, электросварщики, инженеры.