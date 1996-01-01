Проекты века

Регионы Дальнего Востока продемонстрировали на ХI Санкт-Петербургском международном экономическом форуме крупнейшие проекты. Некоторые из них можно назвать "проектами века".

Петербургский международный экономический форум является главным экономическим саммитом России и стран Содружества Независимых Государств. И то, что регионам Дальнего Востока удалось в очередной раз продемонстрировать здесь свои лучшие достижения и ведущие проекты, является важным фактором в привлечении инвестиционного интереса к своим территориям. По словам присутствовавшего на форуме губернатора Сахалинской области Ивана МАЛАХОВА, впервые удалось органично объединить предложения регионов и интересы крупных предприятий, занятых поисками в субъектах интересных для себя проектов. Практически все субъекты были в числе участников форума, но наиболее заметными оказались Сахалинская и Камчатская области, Республика Саха (Якутия).

Сахалин соединится с центром

Что касается конкретно Сахалинской области, исключительно важным моментом, по мнению губернатора, стало то, что инвесторам на рассмотрение были предложены не только отдельные инвестиционные объекты, но представлен комплексный подход к инвестиционному сотрудничеству с регионом. Область предложила форуму несколько масштабных проектов: "Строительство железнодорожной линии материк - о.Сахалин с тоннельным (мостовым) переходом через пролив Невельского и развитие (модернизация) железнодорожной сети о.Сахалин"; "Развитие туристического комплекса "Горный воздух"; "Модернизация аэропорта "Южно-Сахалинск"; "Строительство комплекса "Сахалин центр Плаза"; "Социально-экономическое развитие Анивского района на основе районных энергетических мощностей"; "Создание нефтегазохимического комплекса".

Каждый из этих проектов тянет, по меньшей мере, на несколько миллиардов долларов. Соответственно их реализация планируется при совместном участии государства и частных компаний, т. е. в форме частно-государственного партнерства. Так, на проект строительства железнодорожной линии материк-Сахалин обещаны средства инвестиционного фонда РФ, а на проект "Солнцевский", подразумевающий разработку буро-угольного месторождения с запасами 250 млн. т, строительство угольной электростанции мощностью 1100 МВт, строительство завода по производству алюминия мощностью 375 тыс. т и завода по химической переработке бурых углей мощностью 1 млн. т в год обещаны средства федерального бюджета.

Якутия прошла конкурс

Итогом участия в Санкт-Петербургском форуме Республики Саха (Якутия) стало одобрение Конкурсной комиссией Инвестиционного фонда РФ, заседание которой проходило в рамках работы форума, проекта "Комплексное развитие Южной Якутии". Комиссия рекомендовала правительству уделить этому проекту особое внимание.

Суммарная стоимость проекта оценивается более чем в 420 млрд руб. Основная цель - создание на Дальнем Востоке России многоотраслевого промышленного района, основанного на природно-ресурсном потенциале Южной Якутии, гидроэнергетическом потенциале реки Алдан и ее притоков и на мероприятиях по развитию транспортной и электросетевой инфраструктуры, необходимой для реализации инвестиционных проектов.

В рамках проекта на основе принципов государственно-частного партнерства будут построены Канкунская ГЭС, Эльконский горно-металлургический комбинат, Инаглинский угольный комплекс, Южно-Якутское горно-металлургическое объединение, Селигдарский горно-химический комплекс, Якутский газоперерабатывающий и газохимический комплекс, Алданский завод синтетического и моторного топлива.

Предполагается, что проект будет реализован в два этапа. На первом - в 2008-2009 гг. - за счет средств Инвестиционного фонда РФ в размере 6,62 млрд руб. будет подготовлена проектно-сметная документация (ПСД) строительства Канкунской ГЭС (2,55 млрд руб.), Эльконского горно-металлургического комбината (2,25 млрд руб.) и необходимой в регионе электросетевой, автодорожной и железнодорожной инфраструктуры. За счет средств инвесторов - ОАО "Газпром", ОАО "ИГ АЛРОСА", ЗАО "Якутские угли - новые технологии" - в размере 2,25 млрд руб. будет осуществлена подготовка ПСД строительства Якутского газо-химического комплекса, Алданского завода синтетического моторного топлива, Селигдарского горно-химического комбината, Таежного и Тыраннахского горно-обогатительных комбинатов, Инаглинского угольного комплекса.

От туризма к рыболовству

Камчатская область представляла на форуме свой туристический потенциал, возможности горнодобывающей и рыбопромышленной отраслей. Отдельный раздел, по словам заместителя начальника областного управления промышленности, развития предпринимательства и инвестиций Дмитрия БОБРОВСКИХ, был посвящен инвестициям.

- За два дня, - отметил Бобровских, - удалось представить экономический потенциал Камчатки целому ряду известных политиков и предпринимателей, в частности заместителю председателя Правительства РФ Александру ЖУКОВУ, министру экономического развития Герману ГРЕФУ, главе группы компаний "Ренова" Виктору ВЕКСЕЛЬБЕРГУ, члену правления объединенной компании "Русал" Олегу ДЕРИПАСКЕ. Удалось обсудить проблемные вопросы с вновь назначенным руководителем Росрыболовства Андреем КРАЙНИМ. Результаты этих встреч говорят о большом интересе к Камчатке, причиной которого стало появление новых перспективных направлений развития объединенного края.

За время работы форума стенды дальневосточных субъектов посетили тысячи участников, в числе которых были полпред президента в ДВФО Камиль ИСХАКОВ, президент Республики Саха (Якутия) Вячеслав ШТЫРОВ, первый зам. руководителя фракции "Единая Россия", заместитель председателя ГД Владимир ПЕХТИН, губернаторы, бизнесмены и жители Санкт-Петербурга.