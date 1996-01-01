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"ДВ-проекту" расстояния не помеха

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

На майском традиционном международном фестивале "Зодчество-2007" в г. Хабаровске среди отмеченных дипломами проектов в номинации "Постройки" особое внимание посетителей привлек "Жилой комплекс в микрорайоне Северо-Восток в г. Петропавловск-Камчатский", представленный на выставку Дальневосточной проектной архитектурной компанией ("ДВ-проект") из г. Владивостока. Интерес к работе был вызван тем, что уже около 15 лет на Камчатке возводились чуть ли не исключительно индивидуальные жилые дома и коттеджи. Большое строительство из-за массового отъезда полуостровитян на "материк" надолго стало не нужным. И вдруг - на суд коллег вынесен проект, по которому в г. Петропавловске-Камчатском началось реальное строительство целого микрорайона из восемнадцати 5-этажных с мансардами домов.

Инициативу этого строительства взяло на себя ОАО "Петропавловск-Камчатский торговый порт". А строительством у предприятия занимаются свои служба капитального строительства и производственно-монтажное подразделение.

Первая группа из четырех домов уже построена. Внешне они заметно отличаются от традиционной для города застройки. Эркеры, закрытые утепленные лоджии, мансардный этаж вносят в "лицо города" элемент новизны. Фасад каждого дома имеет свою особую яркую желто-синюю расколеровку, то есть рисунок. А воплощается он по технологии навесных вентилируемых фасадов КРАСПАН.

Директор "ДВ-проекта" Наталья ВОРОБЬЕВА считает, что и градостроительное решение жилой группы примерно на 1500 жителей, и проекты домов на 2 тыс. кв. м жилья каждый для ее компании были несложными. Этот коллектив архитекторов с самого основания работает с крупными объектами, каждый из которых оригинален. Но в этом проекте жюри особенно приглянулись проработки проектировщиками схем нагрузок, а стоит отметить, что на Дальнем Востоке компаний, которые проектируют "в сейсмике", не так и много. Естественно, дом, который рассчитан выдерживать 9-балльное землетрясение и построен по новым технологиям, нельзя было не отметить. Его коробка из монолитного железобетона - это надежная гарантия того, что при любом ударе подземной стихии люди пострадать не должны.

На каждой лестничной клетке в доме по проекту - четыре квартиры современной планировки. На пятом и шестом (мансардном) этажах - двухуровневые квартиры. Все они с просторными гостиными, спальнями, кухнями-столовыми и пр. Цокольные этажи зданий предложено использовать под нежилые помещения - офисы, библиотеки, клубы, мастерские, тренажерные залы, небольшие магазины и пр. Учтено, что семьи и по составу и по запросам разные: дома различаются по площади квартир.

Строится этот микрорайон на свободном месте с абсолютно новыми коммуникациями. Территория позволила предусмотреть весь комплекс благоустройства, необходимый для ее организации как придомовой, - различные площадки, парковки, зеленую зону. Помимо проекта жилого микрорайона компания "ДВ-проект" сегодня ведет на Камчатке еще около десятка крупных объектов - это административно-офисный центр, крупный торговый комплекс, реконструкция знаменитого санаторного комплекса "Паратунка", ресторан и др.

Кроме торгового порта есть на Камчатке и другие заказчики, с которыми у приморской компании налажено хорошее сотрудничество. Получается, что уже несколько лет она работает там значительно больше, чем в родном для нее Приморье. Однако, как считает Наталья Александровна, вести проекты "на расстоянии" иногда оказывается даже проще, чем в самом Владивостоке: современные средства связи позволяют решать любой вопрос по проекту за считанные минуты. По отработанной компанией схеме она без проблем может работать с любым заказчиком в любой точке ДВФО и выполнять полный комплекс проектных работ. Есть у ней и хороший опыт дизайнерского проектирования интерьеров.

Деятельность компании успешна, о чем можно судить по тому, что она, участвуя каждый год в Дальневосточном фестивале архитектуры, привозит из г. Хабаровска очередной диплом.

Одной из составляющих ее успеха является то, что в нее пришли работать хорошие специалисты. А с другой стороны, многое зависит от самого руководителя. Дипломный проект Натальи Воробьевой в 1996 г. был отмечен как лучший среди выпускников Института архитектуры ДВГТУ. Потом была интересная работа в известном дальневосточном институте ДНИИМФ и в СП "Владитал". Кстати, за проект реконструкции во Владивостоке здания музея им. В.К. Арсеньева в 2004 г. она получила грамоту от губернатора Приморья Сергея ДАРЬКИНА. Другой довольно известный ее проект - это офисное здание компании "Роснефть-Находканефтепродукт"...

Тел. компании "ДВ-проект": (4232) 310-418.

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