РПК артели "Иня": море дарит, мы готовим

Слабонервным сюда лучше не входить: здесь их ждет селедочка, маринованная в самых разных соусах, нежная нерка, пряные кусочки копченого минтая, икра лососевая малосоленая, икра палтуса диетическая, а также прочие морские разносолы и деликатесы. Всю эту разнообразную вкуснятину производит в Хабаровске с нынешнего года рыбоперерабатывающий комплекс (РПК) артели с загадочным названием "Иня".

- Покупатели уже стали узнавать нашу фирменную зеленую упаковку, однако многие считают, что "Иня" - это какое-то китайское название, - смеется исполнительный директор РПК Анна КРИВЧЕНКО. - Мы поэтому даже специально на упаковке стали печатать карту с побережьем Охотского моря с точкой, куда впадает река Иня и где находится одноименный поселок. Там когда-то и начиналась наша артель. И ничего загадочного!

Досье ООО "Рыболовецкая артель "Иня" в Охотском районе Хабаровского края создано в 1999 г. тремя учредителями - Михаилом СУХАНОВЫМ, Виктором КРИВЧЕНКО и Евгением ШИШКИНЫМ. Ныне артель располагает своим добывающим и транспортным флотом из 6 судов. Основные виды деятельности: промышленное рыболовство на 7 рыболовных участках в Охотском море, морские грузоперевозки, глубокая переработка рыбы, оптовая и мелкорозничная торговля рыбопродукцией. Общий выпуск продукции в 2006 г - около 6,5 тыс. т.

По-настоящему революционный переход к глубокой переработке собственной продукции руководство артели совершило в марте 2007 г. в Хабаровске. В Краснофлотском районе города артелью открыт свой рыбоперерабатывающий комплекс. Солидные размеры территории позволяют развивать производство с прицелом на будущее, а также создать полноценный социальный комплекс для работников. Их, кстати, здесь работает уже свыше 30 человек. Хотя поначалу костяк коллектива РПК был небольшой. Вместе с опытными технологами - Тамарой ВЕТРОВОЙ, Надеждой ШЕРГИНОЙ, Николаем ЗАГАРИНЫМ - в артели решали вопросы организации работы, планировали, составляли ассортимент. Были сделаны солидные вложения в ремонт. Серьезные инвестиции произведены в современное оборудование, которое позволяет быстро и качественно производить переработку рыбы самых разных видов. В итоге рыбоперерабатывающий цех мощностью до 2 т в сутки и возможностью перерабатывать 600 т в год обошелся артели в 8 млн руб. Еще 5 млн ушло на ввод в эксплуатацию двух холодильников емкостью 200 т единовременного хранения. В РПК есть два холодильника для готовой продукции - каждый емкостью в 40 т.

Уже сейчас ассортимент выпускаемой продукции составляет свыше 100 наименований - и все это сделано из собственной продукции, выловленной артелью "Иня" в Охотском море: камбала, сельдь, мойва, минтай, треска, разные виды лососевых рыб - чего тут только нет! В ближайших планах - открыть собственный кулинарный цех и благодаря добавке салатиков, кальмаров и прочих даров моря довести выпуск до 200 видов продукции. Все эти деликатесы уже через 7-10 дней после вылова оказываются в торговой сети по всему Дальнему Востоку.

А пока мы идем по цехам вместе с Анной Кривченко, наблюдая весь производственный процесс. Вот свежая рыба проходит дефрострацию (разморозку), вот начинается первичная обработка - мойка, чистка, нарезка, подготовка фарша. Затем мы попадаем в посольный цех. Здесь технологи каждый день корпят над главной проблемой: хорошо просоленную рыбу хранить можно гораздо дольше, однако у потребителей огромный успех имеет именно малосольная продукция. Этот баланс здесь и стараются выдерживать.

Впрочем, как и у людей, судьба у выловленной рыбы разная: свежемороженая, малосольная продукция быстро отправится в вакуумные пакетики, какой-то рыбе предстоит пройти копчение, другую жизнь перемелет в фарш, какая-то попадает в пресервный цех. Здесь из сельди, кеты, трески, минтая делают мелкие кусочки и заливают соусом. А какие здесь варят соусы - горчичный, рубиновый, томатный маринад, майонез с всевозможными ароматами! Хабаровчане, говорят, просто сметают с прилавков пресервы с ароматом укропа и хрена. Элитный класс деликатесов - икру - тоже ждет разная судьба: красную икру здесь просто фасуют, а пробойную икру палтуса и минтая готовят сами.

Под конец заходим в лабораторию по проверке качества. Контроль здесь, как и полагается, идет на всех этапах производства - от приема сырья и до выхода очередной партии продукции. "Готовую продукцию пробуем обязательно!" - объясняет мне хозяйка лаборатории Надежда Шергина, и я тут же радостно прошусь в дегустаторы.

- Нам еще предстоит многое улучшить. Ведем переговоры по приобретению второй - более универсальной - камеры на холодное и горячее копчение. Одной, хотя через нее и проходит до 500 кг в день, нам явно маловато. Помимо трех корейских слайсеров купим более мощный японский аппарат для нарезки стейков из мороженой рыбы, а также еще одну японскую вакуум-машину для упаковки. Также договариваемся о новой холодильной камере для готовой продукции. Планируем переходить на выпуск икры в стеклянной таре - это более эстетично, да и срок хранения будет дольше. Столовую для рабочих надо делать. Так что на ближайшие годы нам работы хватит, - уверена Анна Кривченко.

Рыбоперерабатывающий комплекс артели "Иня". Адрес: 680018, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 204, а/я 69/8, тел.: (4212) 73-45-52, 73-47-06, факс: (4212) 73-47-31.