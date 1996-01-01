"ВымпелКом" свяжется с Дальним Востоком по-новому

- В ближайшие два года мы намерены серьезно расширить наше присутствие на Дальнем Востоке и готовы инвестировать в те территории, где нас пока нет, около 3 млрд рублей, - заявил прессе исполнительный вице-президент, генеральный директор по регионам России ОАО "ВымпелКом" (торговая марка "Билайн") Николай ПРЯНИШНИКОВ во время июньского визита в Хабаровск.

Судя по словам столичного гостя, свои перспективы обладатель самого дорогого бренда в России связывает с развитием мобильной связи так называемого третьего поколения, которая позволяет организовать видеотелефонную связь, смотреть на мобильном телефоне фильмы и телепрограммы и т. п.

Досье Компания "ВымпелКом" создана в 1992 году. В группу компаний "ВымпелКом" входят операторы связи, предоставляющие свои услуги в России, Казахстане, Украине, Таджикистане, Узбекистане, Грузии и Армении. Лицензии группы компаний "ВымпелКом" на предоставление услуг связи в стандартах GSM и 3G охватывают территорию, на которой проживает около 250 миллионов человек. Выручка за 2006 год составила $4,87 млрд, чистая прибыль - $811,5 млн.

- Мы получили национальную лицензию на третье поколение 3G, и теперь у нас свобода для маневра очень сильно возросла, - сообщил Николай Прянишников. - Раньше мы были здесь зажаты: нет лицензии - лицензию бюрократы не дают, надо кого-нибудь купить, - а никто не продается или продается тот, кто нам не интересен. Теперь можно говорить, что выход на весь ДВ у нас есть. Теперь мы можем строить сети, хотя нужно будет, естественно, считать инвестиции в каждом конкретном случае (скажем, строить сеть по автотрассе и в тундре не очень эффективно). Однако теперь есть возможность выйти на рынок новых абонентов, а заодно и развить наши новые бизнесы в соответствии с нашей новой стратегией. Сеть третьего поколения в регионе мы строим в любом сценарии, доступ к сетям второго поколения будем искать: либо через лицензию, либо покупать.

Тут нашим читателям следует пояснить, что "ВымпелКом" более 30 раз обращался в Россвязь и ГКРЧ (госкомитет по радиочастотам) за лицензией на работу в неохваченных компанией регионах ДВ. Однако компания каждый раз получала отказ. Регулятор объяснял это нехваткой свободных радиочастот на Дальнем Востоке. Сейчас компания участвует в очередном конкурсе, который был объявлен в апреле текущего года. В случае победы компания объявила о готовности в течение 1-2 лет инвестировать в развитие своей сети $100 млн.

- Cюда не включены те территории, где мы уже присутствуем - Хабаровский край, Сахалин, Камчатка, Амурская область. В эти регионы мы вкладываем по мере роста, - поясняет топ-менеджер "ВымпелКома". - А 3 млрд рублей в новые территории мы будем инвестировать в целом пропорционально населению. Естественно, Приморский край и Иркутская область получат больше, Магадан - поменьше. Хотя везде есть какие-то особенности. Например, в Приморье важно покрыть не только города, но и зоны отдыха.

При этом приморское направление для компании является одним из наиболее интересных.

- Приморье и Владивосток - этот регион весьма важен: население большое, экономически активное, также многие приезжают сюда отдыхать к морю. Поэтому мы будем строить там сеть и параллельно не отказываемся от планов кого только можно там купить всеми возможными способами. На развертывание сети третьего поколения это не повлияет - не купим, значит, будем интегрироваться.

По словам Прянишникова, рассматриваются варианты как покупки НТК ("тогда мы фактически становимся лидерами рынка. Это крутой оператор, я был поражен, как он умело обходит наших именитых друзей") либо компании "Акос" ("доля его рынка мала, и для нас это почти эквивалент нового запуска"). Как полагает менеджер, в течение года вопрос с доступом в Приморье будет решен.

При этом тарифы на услуги в Приморье "ВымпелКом" обещает сделать ниже, чему у других операторов на местном рынке.

- Это закономерное явление. Когда приходит новый оператор, ему надо привлечь абонентов и не только предоставить новые услуги, но и иметь конкурентоспособную цену. Поэтому мы позволим нашим абонентам сэкономить.

Относительно новых технологий связи третьего поколения Прянишников поясняет:

- Сегодня порядка 15% доходов мы зарабатываем от дополнительных услуг. Больше половины - это СМС, ММС, затем немного Инфо-таймент, немного GPRS, корпоративные услуги и т.д. Мы, построив сеть третьего поколения, не только предлагаем голосовые услуги, но и сразу же постараемся стать очень сильным игроком на рынке беспроводного доступа в Интернет. Скорость там очень хорошая, около 3 Мегабит/сек. Сейчас появилось новое оборудование, которое еще может повысить скорость, при той же конфигурации. И это даст нам возможность вводить некоторые новые услуги, за счет чего доля дополнительных доходов возрастет. Будет возможность выйти в смежные бизнесы и фактически использовать их как новые направления.

- В третьем поколении снижение тарифов и появление нового модельного ряда произойдет очень быстро. Это мировая тенденция. Сейчас сети третьего поколения появляются во многих странах, операторы построили вполне приличные сети, производитель тоже уже перестроился, поэтому в ближайшие два года произойдут кардинальные изменения. Появится очень много телефонов, их цена резко пойдет вниз, и это станет нормой - телефон третьего поколения и второго совмещенный. И тогда каждый месяц в продаже будет новая модель, а также будут снижаться цены, - прогнозирует Николай Прянишников.