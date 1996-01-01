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И фрахт должен быть российский
"У России всего десять портов, которые могут принимать суда дедвейтом свыше 50 тыс. тонн, и только Мурманск и Находка-Восточная - суда дедвейтом до 150 тыс. тонн. Большинство внешнеторговых портов расположены в замерзающих морях, исключение - Калининград, Новороссийск, Туапсе, Мурманск и порты южного Приморья. Остальные требуют ледовой проводки от двух до шести месяцев в году.
Существенным недостатком российских портов является неразвитость логистической припортовой инфраструктуры, железнодорожных, автомобильных подходов и отсутствие тыловых зон.
Снижает конкурентоспособность несовершенство законодательной базы. Эти вопросы отражены в законе о морских портах, который находится на рассмотрении Госдумы. Пример из нашей налоговой системы: налог на имущество для инфраструктуры, находящейся в федеральной собственности, - 2,2%. Для порта Санкт-Петербурга это 60 млн руб. - немалая сумма, которая заложена и в ставки портовых сборов. Необходимо отменить этот налог для всей портовой инфраструктуры. В противном случае они будут неконкурентны по сравнению с портами сопредельных государств.
В рамках программы развития экспортно-транспортных услуг разрабатывается обоснование инвестиций развития Мурманского, Новороссийского портовых транспортных узлов, а также портов Восточного, Находки и Владивостока в увязке с Транссибом.
Проблема балтийских и черноморских проливов сегодня ухудшается. Мы видим, какие ограничения ставит Турция по проходу российских судов. Мурманск и Восточный - два порта в России, имеющие прямые выходы в океан. Они не зависят от политической "погоды". Мы считаем, что эти два порта могут быть круглогодичными хабами, где должна перерабатываться основная часть грузопотоков, которые идут в Россию.
Мы ставим перед собой задачу увеличить к 2015 году пропускную способность наших портов до 650 млн тонн. Грузовая база есть, но она перерабатывается на территории сопредельных государств. Мы должны создать условия, чтобы заинтересовать наших грузоотправителей работать в своем порту. И фрахт должен быть российский".
Из доклада на Госсовете.
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