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И фрахт должен быть российский

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

"У России всего десять портов, которые могут принимать суда дедвейтом свыше 50 тыс. тонн, и только Мурманск и Находка-Восточная - суда дедвейтом до 150 тыс. тонн. Большинство внешнеторговых портов расположены в замерзающих морях, исключение - Калининград, Новороссийск, Туапсе, Мурманск и порты южного Приморья. Остальные требуют ледовой проводки от двух до шести месяцев в году.

Существенным недостатком российских портов является неразвитость логистической припортовой инфраструктуры, железнодорожных, автомобильных подходов и отсутствие тыловых зон.

Снижает конкурентоспособность несовершенство законодательной базы. Эти вопросы отражены в законе о морских портах, который находится на рассмотрении Госдумы. Пример из нашей налоговой системы: налог на имущество для инфраструктуры, находящейся в федеральной собственности, - 2,2%. Для порта Санкт-Петербурга это 60 млн руб. - немалая сумма, которая заложена и в ставки портовых сборов. Необходимо отменить этот налог для всей портовой инфраструктуры. В противном случае они будут неконкурентны по сравнению с портами сопредельных государств.

В рамках программы развития экспортно-транспортных услуг разрабатывается обоснование инвестиций развития Мурманского, Новороссийского портовых транспортных узлов, а также портов Восточного, Находки и Владивостока в увязке с Транссибом.

Проблема балтийских и черноморских проливов сегодня ухудшается. Мы видим, какие ограничения ставит Турция по проходу российских судов. Мурманск и Восточный - два порта в России, имеющие прямые выходы в океан. Они не зависят от политической "погоды". Мы считаем, что эти два порта могут быть круглогодичными хабами, где должна перерабатываться основная часть грузопотоков, которые идут в Россию.

Мы ставим перед собой задачу увеличить к 2015 году пропускную способность наших портов до 650 млн тонн. Грузовая база есть, но она перерабатывается на территории сопредельных государств. Мы должны создать условия, чтобы заинтересовать наших грузоотправителей работать в своем порту. И фрахт должен быть российский".

Из доклада на Госсовете.

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