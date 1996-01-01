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Местные игроки конкуренции не боятся

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Представители приморского рекрутингового бизнеса о приходе Kelly.

Елена РАУД, директор кадрового агентства "Успех":

- Приход Kelly оцениваю очень положительно. Мы всегда были за наличие сильных игроков на нашем рынке. Наш более чем 7 летний опыт показывает со всей очевидностью, что мешают нам работать плохие агентства, не умеющие предоставлять качественные услуги и создающие отрицательную репутацию. Например, сейчас мы одновременно с одним из местных кадровых агентств выполняем один заказ. Узнаем от клиента, что это горе-агентство посылает резюме соискателей, даже не удосужившись спросить людей, а хотят ли они, чтобы их резюме было в этой компании, готовы ли они работать в этой должности и т.д. Это грубое нарушение стандарта услуги. Так вот, Kelly - это безусловное соблюдение стандартов, и это нам на руку. Такие агентства вместе с нами создают культуру пользования рекрутинговыми услугами. Так что добро пожаловать. Думаю, что приходы центральных агентств еще ожидаются. Но до массовой экспансии дело вряд ли дойдет. По-настоящему прибыльна работа в нашем бизнесе только в городах-миллионниках. На Дальнем Востоке таких нет, так что приход иностранцев, да и москвичей будет осторожным.

Галина ПОПОВА, директор агентства по подбору персонала "Карьера-Форум":

- Приход сильных компаний на рынок можно только приветствовать. Kelly - компания на российском рынке не новая. Она уже давно работает в Москве и сейчас активно идет в регионы либо вслед за своими клиентами, либо опережая их. Для нашего агентства компания Kelly Services - не чужая. Роман ПОПОВ, коммерческий директор нашего агентства, месяц стажировался в офисе Kelly в Сиэтле. Я также проходила стажировку в Кельнском офисе этой компании в Германии. Поэтому с технологиями работы мы знакомы давно. Нужно сказать, что на нашем рынке первоначально были заданы достаточно высокие стандарты нами и компанией АНКОР. Поэтому для сильных компаний Kelly скорее партнер, совместно с которым будем и дальше развивать рынок.

Ирина НИКОЛАЕВА, исполнительный директор КА "Проспект":

- Несмотря на то, что рекрутинговый бизнес во Владивостоке демонстрирует рост, он уже высококонкурентен, поэтому новый игрок, полагаю, надеется на некоторое перераспределение долей в верхнем ценовом сегменте. Рынку в целом это принесет более четкую сегментацию провайдеров кадровых услуг, более высокую конкуренцию, которая должна повлечь повышение качества услуг. Что касается массовой экспансии российских и международных рекрутинговых компаний на региональные рынки, то в других регионах этот процесс уже давно идет. Нас же массовый приход сетевых рекрутинговых агентств не ждет, пока не будет более заметного оживления экономики и прихода новых крупных компаний в регион. За ними обычно и приходят сетевые агентства. Демографическая ситуация и отток квалифицированных кадров на запад также являются серьезным сдерживающим фактором. Хотя стратегия географической экспансии может подвигнуть другие сетевые агентства на открытие своих филиалов в ближайшие годы в том числе и во Владивостоке.

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