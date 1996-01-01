В поисках умных голов

В нынешнем году вслед за своими клиентами - крупными западными компаниями - во Владивосток пришла международная рекрутинговая компания Kelly Services.

О приоритетах компании в Приморье ДДГ "ЗР" рассказала руководитель филиала Kelly Services во Владивостоке Екатерина ЛОНШАКОВА.

- Почему Владивосток и почему именно сейчас?

- Необходимость открытия полноценного филиала Kelly Services во Владивостоке обусловлена несколькими причинами. Во-первых, здесь уже открыты представительства наших крупных национальных клиентов, которым мы оказываем услуги по подбору персонала на территории всей России. Во-вторых, последние несколько лет сохраняется тенденция региональной экспансии ведущих западных производственных и строительных компаний, крупных торговых сетей. Наличие представительств во всех регионах дает нам возможность реализации крупных клиентских проектов по подбору высококвалифицированного персонала, выводу персонала за штат и т.д. на уровне всей страны. На Дальнем Востоке тенденция прихода крупного западного бизнеса, по нашим оценкам, будет только усиливаться в преддверии форума АТЭС, а также в связи с организацией крупных ресурсодобывающих проектов.

- Как вы оцениваете уровень развития рекрутингового бизнеса во Владивостоке? Можно ли считать его сложившимся и насколько остра на нем конкуренция?

- Прежде чем открыть здесь представительство, Kelly проанализировала состояние рынка рекрутинговых агентств. По нашим данным, на сегодняшний день во Владивостоке работает около 20 кадровых агентств. Однако постоянно работающих и заметных на рынке - не более 10. Рынок рекрутинга четко поделен по категориям агентств, и в первую очередь по цене услуги. Разброс по цене составляет от 8 до 25% от годового дохода сотрудника. Kelly Services во Владивостоке конкурирует с агентствами, которые, во-первых, относятся к высшей ценовой категории, во-вторых, предоставляют действительно качественный сервис. Таких агентств в нашем городе пока не так много.

- По вашему мнению, ожидает ли этот рынок массовая экспансия российских и международных рекрутинговых компаний?

- Рынок развивается очень динамично. И связано это с тем, что открываются представительства крупных иностранных компаний, российские компании начинают использовать более современные технологии привлечения кадров и управления персоналом, что также приводит их в рекрутинговые агентства. В связи с этим многие сетевые кадровые агентства заявляют о региональной экспансии. И я думаю, что в ближайшие несколько лет крупные игроки будут приходить на этот рынок, либо открывая собственные офисы, либо покупая местные агентства.

- Как вы оцениваете рынок труда во Владивостоке? Действительно ли дефицит кадров очень острый?

- Местный рынок труда, как и в целом российский, - это рынок кандидатский. Это означает, что спрос превышает предложение. И хороших кандидатов на все компании не хватает. Квалифицированный специалист сегодня может выбирать из 2-3 предложений от разных работодателей, сравнивать условия работы, заработную плату, социальный пакет. В европейских странах ситуация совершенно противоположная. Рынок труда Европы - это рынок компаний. Тысячи отличных кандидатов ищут работу, на одну вакансию конкурс составляет 10-15 человек, каждый их которых идеально подходит на открытую позицию.

- Учитывая, что компания Kelly Services является международной, могут ли владивостокские кандидаты рассчитывать, что попадут в общую базу данных компании и у них появится возможность получить работу в другом регионе России или за рубежом?

- При получении резюме и первичном интервьюировании мы всегда выясняем возможность и желание кандидатов рассматривать вакансии в других регионах и странах. В дальнейшем такие резюме передаются в единую международную базу кандидатов. Владивостокские кандидаты пока, в основном, заявляют о желании переезжать в европейскую часть России.

- Были ли сложности с подбором персонала для представительства?

- Все сотрудники владивостокского филиала - люди с опытом работы в крупных национальных корпорациях. Они были знакомы с торговой маркой Kelly Services и ориентированы на работу в компании с мировым именем и эксклюзивными технологиями. Это было основное условие при отборе. Мы - крупный игрок на глобальном рынке и имеем возможность привлекать в компанию талантливых людей.

- Можно ли говорить, что у компании на местном рынке будет определенная специализация или вы подбираете самый разный персонал для компаний различной направленности?

- Мы не специализируемся на каком-то отдельном секторе. Специализация - это скорее перспективная тенденция для небольших местных агентств. Наши ресурсы позволяют подбирать персонал в самых различных областях. В крупных офисах Kelly Services существуют даже разные подразделения, каждое из которых специализируется в подборе персонала по отдельному направлению. При этом в каждом подразделении работают специалисты с профильным образованием. По такому же принципу будет расти и наш филиал.

- Планируется ли открытие офисов компании в других городах Дальнего Востока или владивостокское представительство будет работать на весь регион?

- Сейчас мы ведем региональный поиск кандидатов по всему Дальнему Востоку из Владивостока, формируя базу кандидатов и клиентов. Но региональный бизнес растет, и если ситуация на рынке сложится так, что в каком-то регионе будет целесообразнее открыть отдельный филиал, мы, конечно, это сделаем. Мы никогда не работаем по франчайзинговым схемам, а открываем полноценные представительства. Только так мы можем гарантировать нашим клиентам традиционно высокий уровень сервиса.