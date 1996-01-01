"Примкону" сменили управляющую компанию

Акционеры ОАО "Приморский кондитер" ("Примкон", Владивосток) на годовом собрании досрочно прекратили полномочия управляющей организации ЗАО "СГБ Хран" и передали полномочия единоличного исполнительного органа управляющей организации ООО "СГБ Менеджмент".

Акционеры также приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2006 г., а чистую прибыль в размере 41,469 млн руб. направить на приобретение основных средств, реконструкцию и техническое перевооружение. По итогам 2005 г. дивиденды также не выплачивались, а чистая прибыль в размере 37,135 млн руб. была направлена на формирование фонда развития производства.

В совет директоров избраны 7 человек - генеральный директор ЗАО "СГБ Хран" Александр БЕККЕР, финансовый директор ЗАО "СГБ Хран" Аркадий ГОРДИЯН, финансовый директор ОАО "Примкон" Дмитрий НЕВТРИНОС, юрисконсульт ОАО "Владивостокский судоремонтный завод" Галина ЗОЛИНА, генеральный директор ООО "Владивостокский судоремонтный завод" Феликс САСС, Екатерина ШЛЫКОВА и Елена БЕЛОУСОВА.