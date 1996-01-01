"Беркут" добрал акций Славянского СРЗ

ООО "Беркут" увеличило свою долю в ОАО "Славянский СРЗ" (Приморский край) с 86,81% до 87,7976% акций. В компании пояснили, что дополнительные акции были выкуплены у миноритариев в рамках оферты на выкуп их акций, действовавшей со 2 февраля 2007 г.

Ранее ООО "Беркут" предложило миноритариям Славянского СРЗ продать акции компании по цене 15 руб. за одну обыкновенную акцию номиналом 0,025 рубля.

Напомним, что в конце 2006 г. ООО "Беркут" выкупило 86,81% акций ОАО "Славянский СРЗ" у ОАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП). Еще 5% акций завода принадлежат Андрею ТРЕСКОВУ.