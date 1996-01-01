Курс останется прежним

Несколько лет назад акционеры ОАО "Приморский ГОК" и ГРК "АИР" приняли стратегию развития предприятий, направленную на диверсификацию производства. Итоги 2006 г., озвученные перед акционерами в годовом отчете, показали правильность выбранного пути.

Развивать два направления вместо одного - значит иметь две точки опоры, считает председатель совета директоров "Приморского ГОКа" и генеральный директор ГРК "АИР" Иван ШЕПЕТА.

Вернемся немного в историю. "Приморский ГОК" стал самостоятельным предприятием с 1980 г., отделившись от гиганта горной отрасли ПО "Дальполиметалл". Годы перестройки привели к тому, что он остался на сегодня единственным в стране производителем вольфрамового концентрата из некогда 10 аналогичных ГОКов. Последний конкурент - ОАО "Лермонтовская ГРК" - остановилось в 2003 г. По недавним сообщениям в СМИ, компания добычу не ведет, а пытается найти покупателя на ранее добытую забалансовую руду.

В середине 90-х, когда "Приморский ГОК" остановился вместе со всеми вольфрамодобывающими комбинатами, была использована распространенная в те времена схема - создание нового предприятия и работа "с чистого листа". Таким предприятием стала компания ГРК "АИР". С тех пор эти два зависимых общества представляют собой неразрывную технологическую цепочку: ГОК занимается добычей руды, а ГРК - переработкой ее в концентрат. Поэтому и совет директоров и собрания акционеров проходят на этих предприятиях, как правило, параллельно и объективная оценка всего комплекса возможна только при рассмотрении общих итогов их деятельности.

Вот уже четыре года эти предприятия плотно занимаются не только горнорудным, но и лесоперерабатывающим производствами. По мнению главного идеолога новой стратегии на диверсификацию Ивана Шепеты, ее цель - снижение возможных экономических рисков. Годы рыночных реформ показали неустойчивость сырьевых рынков. Как подтверждает практика последних лет и отчетного года, выбор этой стратегии определил 90% успеха комбината и компании. И здесь лесозаготовка, как и добыча руды, - за комбинатом, полная же переработка древесины в высококачественную продукцию, а всех отходов в теплоэнергию лежит на компании.

Если брать конкретно горнодобывающую отрасль, то на начало прошлого года компании связывали свои планы с производством вольфрама и золота. Учитывая высокую конъюнктуру рынка этих металлов, перспективы их отработки оцениваются как позитивные. В этой связи особое внимание отводилось подготовке новых запасов на руднике "Восток-2". Их, по оценке специалистов, остается на 10-12 лет. Для этого конкретно выполнены проходческие работы ниже горизонта 360 м и готовится инфраструктура для отработки нижних горизонтов. Закончен первый этап буровых поисковых работ северо-восточнее карьера, идет обработка информации и проектирование второго этапа. Пополнению запасов на комбинате уделяется особое внимание. В прошлом году он успешно участвовал в аукционах за месторождения вольфрама "Скрытое" и "Забытое". Их разработка, по оценке специалистов, обеспечит добычу на 30-40 лет.

В прошлом году существенно пополнилась оборудованием обогатительная фабрика. Блестяще, с точки зрения Ивана Шепеты, идет реконструкция хвостохранилища обогатительной фабрики. Удачно выполненный проект оказался в пять раз дешевле предлагаемого ранее, он существенно увеличит полезную емкость хранилища, которой хватит для "хвостов" всего месторождения "Восток-2". Капитальные работы на хвостохранилище завершатся, как ожидается, в текущем году и, по оценке специалистов, обойдутся в общей сложности в 17 млн руб.

В лесном направлении продолжается успешное строительство второй очереди перерабатывающего комплекса. Объемы переработки только клееного бруса за прошлый год увеличились в 6 раз (до 600 куб. м в месяц), и дальнейший рост тормозится лишь нехваткой производственных площадей. В отчетном году компаниям пришлось фактически заново создавать энергоцех. Эта задача успешно решается уже три года. Последующие работы будут направлены на замену на всех стадиях технологических цепочек, в горнорудном и лесном цехах, котлов, использующих дорогой мазут, на котлы, работающие на щепе.

Проект второй очереди лесокомплекса уже готов и будет основан на применении немецкой технологии и оборудования. Он предусматривает строительство помещений для распиловки древесины, приготовления технологической щепы, сушки, склеивания бруса и щита. Строительство второй очереди начнется с лесной биржи. Инвестиции в проект составят 1,5 млрд руб. После ввода второй очереди производственная мощность ЛПК составит 300 тыс. куб м переработки в год.

С 2005 г. цены на вольфрам на мировом рынке существенно повысились и держались на высоком уровне весь прошлый год, благодаря чему комбинат и компания смогли выполнить намеченную инвестиционную программу. Совокупный выпуск товарной продукции в прошлом году составил 2 млрд 78 млн руб., что на 58% выше уровня 2005 г. Выпуск вольфрамового концентрата в прошлом году несколько снизился (4021 т), составив 96% от уровня предыдущего года, но медного вырос на 26% (6650 т). Уровень капиталовложений в 2006 г. достиг 204 млн руб. (рост 59%). Балансовая прибыль увеличилась на 22% и достигла 657 млн руб.

Несмотря на радужные итоги 2006 г., Иван Шепета не удержался от критики в адрес руководства компаний, прежде всего за недостаточное внимание к снижению затрат. "В ситуации резкого роста экспортных цен мы до конца не избежали "голландской болезни", когда расходы растут быстрее доходов, когда показатели интенсивности развития значительно уступают показателям кризисного развития", - подчеркнул он. Поэтому в текущем году снижению затрат будет уделено особое внимание.

Внимание уделяется и укреплению самих акционерных обществ. На последнем годовом собрании акционеры проголосовали за увеличение уставных капиталов обеих компаний путем повышения номинальной стоимости их акций. Источник их пополнения - добавочный капитал. Как планируется, уставный капитал компании вырастет до 720 млн руб., а комбината - до 310 млн руб. Номинал акций компаний, соответственно, станет 720 руб. и 62 руб.