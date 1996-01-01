За банкротом приберет государство?

Из Минприроды и правительства РФ кавалеровская администрация получила ответы на апрельские запросы по поводу необходимости ликвидации открытых горных выработок за государственный счет. Поскольку они, по мнению местной власти, представляют опасность для жителей и скота. ОАО "ХОК" обанкротилось, а за собой не прибрало.

Минприроды ответило следующее: по ФЗ "О недрах РФ" консервация и ликвидация горных выработок должна осуществляться за счет недропользователей. А государство тратится на это дело лишь в редких случаях, когда право пользования недрами прекращено по причине возникновения угрозы жизни или здоровью людей, работающих или проживающих в зоне влияния работ, связанных с использованием недр (при отсутствии вины предприятия), или по причине возникновения ЧС. В иных случаях предприятия-недропользователи, даже если они банкроты, должны сами заниматься ликвидацией и консервацией горных объектов.

Правда, есть надежда на включение объектов в Федеральную целевую программу "Снижение рисков и смягчение последствий ЧС природного и техногенного характера в РФ до 2010 г."