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Приморье продаст "Примавтодор"
Фонд имущества Приморского края 27 июля проведет аукцион по продаже принадлежащих Приморскому краю 100% акций ОАО "Примавтодор".
На аукцион выставлены 452 659 обыкновенных акций (100%) номиналом 1 000 руб. Начальная цена продажи составляет 1,290 млрд руб.
Кредиторская задолженность АО перед поставщиками и подрядчиками на 31 марта 2007 г. составляет 101,212 млн руб., задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами - 36,570 млн руб.
ДосьеОАО "Примавтодор" обслуживает 6 500 км автомобильных дорог краевой собственности в Приморском крае, на которых расположены более 1 730 мостов протяженностью свыше 64 километров. ОАО "Примавтодор" имеет 27 производственных баз и 29 асфальтобетонных заводов, расположенных по территории Приморского края.
Эксперты считают, что главным претендентами на "Примавтодор" будут приморские бизнес-структуры. "Вряд ли столь привлекательный актив достанется "чужакам". Скорее всего, на компанию уже имеет виды кто-то из местных предпринимателей, так или иначе задействованных в этом бизнесе. В любом случае без предварительной санкции властей здесь не обойдется. А санкция может быть одна - "только для своих", - сказал источник "ЗР".
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