У.Е. отныне вне закона

Цены в иностранной валюте теперь незаконны. Об этом предупредила антимонопольная служба в ходе традиционной пресс-конференции, на которой подводились итоги работы за 1 полугодие 2007 г.

Напомним, что с 1 июля вступил в силу ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части установления требований к указанию стоимостных показателей". Настоящий закон обязывает указывать цены продаваемых и рекламируемых в России товаров в рублях, а в случае необходимости - дополнительно в иностранной валюте. Если появятся нарушители этого закона, антимонопольщики готовы выписать штрафы от 20 до 500 тыс. руб. юридическим лицам и от 4 до 40 тыс. руб. должностным.

Кроме того, представители антимонопольного ведомства сообщили журналистам, что количество жалоб от участников торгов на действия заказчиков и конкурсных комиссий увеличилось почти в 10 раз. В связи с таким резким скачком было проведено 29 проверок. Не обошлось и без судебных разбирательств - на основании 4 обращений участников размещения заказа по 2 конкурсам, проведенным администрацией города Владивостока, заявления направлены в Арбитражный суд Приморского края о признании размещения заказов недействительными.