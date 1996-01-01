Ученые из Кореи обсудили во ВГУЭС тенденции международного бизнеса

9-10 июля во ВГУЭС проходила V Международная конференция по глобальному научному сотрудничеству. Для участия в ней приехали 55 представителей ученых сообществ Южной Кореи: преподаватели, научные сотрудники из 17 университетов, члены корейской ассоциации менеджмента "Логос". Эта конференция впервые проходит в России, и факт ее проведения именно во Владивостоке говорит об инвестиционной привлекательности нашего города для представителей бизнеса Южной Кореи.

Председатель Законодательного собрания Приморского края Виктор ГОРЧАКОВ в своей речи пообещал режим наибольшего благоприятствования для совместных российско-корейских бизнес-проектов. С речью выступил уполномоченный Министерства экономического развития и торговли РФ Олег ЛИПАЕВ, объявивший, что Правительство РФ поддерживает саммит стран АТЭС и уже выделило для его подготовки 104 млрд руб.

На сессиях конференции ученые и бизнесмены обсуждали вопросы потенциала российско-корейского сотрудничества в реализации международных инвестиционных проектов. С пленарным докладом "Инвестиционный потенциал развития гостиничного бизнеса во Владивостоке" выступил Олег Липаев. Участники конференции говорили о путях преодоления межкультурных различий в сфере международного бизнеса, об особенностях правового регулирования внешнеэкономических отношений между российскими и корейскими предпринимателями, о проблемах конкурентоспособности предприятий Приморского края в контексте российско-корейского сотрудничества.

Профессор ЧЖУ Хи Ли тепло отозвался о поездке:

- Я впервые в России и во Владивостоке, но эта поездка меня очень впечатлила. Я сам работаю в области туризма, и встретиться на этой конференции с коллегами из России для меня - большая честь. Особо хочу отметить отличное оборудование конференц-зала и доброжелательную атмосферу, в которой проходили заседания.