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Как раздеться, не навредив карьере
Летом, когда начинается жара, многие россиянки не хотят соблюдать золотые правила делового стиля. Перед ними с особой остротой встает вечный вопрос "Что надеть?".
Дресс-код превращается в настоящий "стресс-код", когда на дворе жара, справедливо замечают авторы сайта "Правда.Ru". Правила диктуют определенный цвет, фасон и длину, минимум аксессуаров. Ничего фривольного, открытого, привлекающего внимание. Как же быть? Давайте постараемся провести ту черту, за которой законное в жаркое время желание избавиться от лишних предметов одежды становится опасным для дальнейшей карьеры.
Актуально для деловых дам
Отметим сразу - офис далеко не то место, где нужно хвастаться своим последним модным приобретением. Гораздо лучше в деловой атмосфере будет выглядеть стильный укороченный жакет из легкой натуральной ткани. Он добавит вам необходимую нотку "а-ля профи".
При этом вовсе не обязательно использовать привычную черно-белую гамму. Тем более что цвет и экзотические узоры правят бал этим летом. Элегантный ансамбль конфетных оттенков с эффектной строчкой или вышивкой в виде растительного орнамента будет одновременно приковывать взоры мужской части офиса и не вызовет особых нареканий у начальства. Отлично подойдет к жакету чуть "пожатый" блейзер в стиле 50-х годов прошлого века. Ретро никогда не выходит из моды, тем более на работе.
А как быть, к примеру, с блузками без рукавов? Если вы - обладательница спортивно-подростковой фигуры и ваши руки в хорошей форме, только тогда вы можете себе позволить надеть такую блузку.
Юбки выше колена? Они отвлекают внимание ваших сослуживцев, а коллег-женщин заставляют хмуриться. Хотя многое здесь опять же зависит от фигуры и возраста. Отметим также, что юбка до середины бедра не будет смотреться слишком откровенно, если на ногах будут тонкие колготки. Самый уместный вариант - изящная юбка ярких оттенков на уровне колен. Юбку и блузку можно заменить элегантным платьем самых веселых летних расцветок. Только избегайте цветочных узоров, они могут навести начальство на мысль о том, что мыслями вы уже на любимой даче.
Разумеется, на работе не слишком разумно появляться на шпильках, которые при случае могут выступить в качестве холодного оружия. Средний каблук и открытый носок будут выглядеть весьма уместно. Если вы собираетесь надеть открытые босоножки, то обязательно сделайте педикюр. И еще несколько рекомендаций:
- Укороченный жакет, который можно надеть и с юбкой, и с брюками.
- Блузы предпочтительно из тонких материалов (хлопка, шелка, льна). В моде оборки, воланы, рюши, вышивка.
- В качестве аксессуара можно надеть узкий галстук. Если же вам нравятся шейные платки, то выбирайте с пейзажным рисунком. Сумки предпочтительны объемные и мягкие.
- К украшениям в деловой моде особое отношение. Если вы одеваетесь в консервативном стиле, то их количество должно быть строго ограничено. Для женщин - обручальное кольцо, небольшие серьги классической формы и часы. Для мужчин - часы, обручальное кольцо и запонки. Украшения должны быть выполнены из одного материала (золото и серебро вместе не надевают).
Абсолютные табу
Независимо от того, какую работу вы выполняете, для всех существуют запреты, которые нельзя нарушать ни при каких обстоятельствах. Для мужчин - крупные золотые цепи и браслеты, клубные галстуки, гавайские рубашки, сандалии и обувь на голую ногу. Для женщин - черные чулки в сетку или с рисунком, высокий каблук в сочетании с платформой, откровенное мини, прозрачные блузы с контрастным нижним бельем, обнаженный живот, отсутствие лифчика. А также одежда, которая слишком высоко поднимается/опускается, когда вы сидите.
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