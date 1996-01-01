Бизнесом движет воля

"Успех бизнеса определяется волей, решимостью и знаниями. И только потом деньгами и другими ресурсами", - так считает вице-президент Российской Академии качества, профессор-консультант менеджмента качества МИСиС, академик Юрий АДЛЕР.

Не так давно общепризнанный гуру качества в СНГ побывал во Владивостоке , где принял участие в семинаре по менеджменту качества, организованном консалтинговым центром ВГУЭС. В ходе семинара Юрий Адлер ответил на несколько вопросов специально для ДДГ "ЗР":

- Юрий Павлович, как вы оцениваете менеджмент в России на сегодняшний день?

- Менеджмент в России находится в неудовлетворительном состоянии. Первопричина в том, что очень многие менеджеры, особенно немолодого поколения, почему-то думают, что им не надо учиться. Это фундаментальное заблуждение. Менеджер - это человек, который должен учиться всегда, иначе он не будет эффективным.

- А как российский менеджмент выглядит на фоне менеджмента других стран?

- Последние два года я на себе ощущаю, что интерес к тому, что я делаю, на Украине и в Казахстане, например, заметно выше, чем в России. Причем эти страны развиваются интенсивнее, чем Россия, и имеют шансы ее опередить. В прошлом году Азербайджан показал феноменальные темпы развития, которые превышают китайские, и если это не случайность, то мы имеем дело с интересным феноменом. На Украине, несмотря на политический кризис, темпы экономического роста выше, чем в России, и отношение людей к тому, что происходит в менеджменте, совершенно другое.

- А что нужно сделать, чтобы в российском менеджменте наступил качественный скачок?

- Нужно, чтобы правительство сделало несколько очень простых и понятных вещей: ввело понятную регистрационную систему для малого бизнеса, снизило или вообще отменило налоги для людей, которые только создают свой бизнес. Возможно, для первого шага это самое главное. Кроме того, нужно создать эффективную учебную инфраструктуру и обеспечить ее финансирование. Потому что положение, в котором находится сегодня высшая школа, нестерпимо. Руководители продвинутых учебных заведений что-то пытаются с этим делать, но решают проблему за счет привлечения внебюджетных средств, выстраивания отношений с налоговой инспекцией и т.д. То есть идут "ненормальным" путем. А это должна быть государственная политика. Вузы могли бы внести важный вклад в повышение качества, но этого недостаточно, нужны post-graduate центры для обучения людей с высшим образованием, и это нужно провести в таких же масштабах, в каких в 20-е годы в России был проведен ликбез.

- Но для того чтобы бизнес встал на ноги, должна появиться бизнес-среда?

- На самом деле для этого каких-то серьезных денег не нужно. Нужно правовое регулирование, а люди сами знают, как заработать, и гораздо лучше, чем какие-то правительственные структуры. Мы говорим об отношении государства к бизнесу, здесь есть какой-то камень преткновения, и мы все время в него упираемся.

- Если мы будем и дальше так же медленно разбираться с менеджментом и бизнесом, чем это грозит для России?

- Если сегодняшняя тенденция в России сохранится, то уже совершенно понятно, что с востока до Урала будет Китай, а за Уралом останется московское княжество в границах XVI века, а больше ничего не будет. Не уверен, что мы доживем до этого момента, но это стратегическая перспектива. Вопрос о выборе будущего - это вопрос к России, никто за нее адаптироваться не будет.

- Можно ли как-то проранжировать менеджмент, поделить его на массовый, передовой, прорывный?

- Теория и практика любой науки, в том числе науки о менеджменте, развивается неравномерно. По моей оценке, мы в настоящий момент имеем дело с ситуацией консолидации, когда все серьезные люди, изучающие менеджмент и практикующие в этой области, сошлись на том, что концепция менеджмента "Тойоты" - это тот идеал, к которому следует стремиться всем менеджерам всех компаний во всем мире.

А для того чтобы менеджмент в России достиг определенного уровня, мы должны резко ускориться, потому что мы не успеваем за тем, как движется мировая мысль в области менеджмента. Мы будем повторять то, что ведущие компании уже давно не используют. Догоняющей стратегии быть не может, нужны прорывающие стратегии, чтобы идти не вслед за потоком, а поперек него и попасть туда, где складывается новая система. Но пока мы не проявляем склонности к новаторству такого рода.

- А что нужно взять на вооружение топ-менеджменту, чтобы быть успешным?

- Как контекст, ему нужна социальная среда, которая ему не враждебна. А успех бизнеса определяется волей, решимостью и знаниями - именно в таком порядке. И только потом уже деньгами и другими ресурсами. Человек должен себе сказать: "Я хочу это сделать, этого никто до меня не делал, и потрясти мир своей продукцией и своими услугами. И я буду недосыпать, недоедать, но я этого добьюсь". Вот это - первое условие.

- Но такой подход характерен, скорее, для представителей научных сообществ, а в России чаще, чем во всем мире, люди становятся предпринимателями, потому что у них просто нет другого выхода - либо умереть, либо что-то предпринять.

- Конечно, бизнес может быть создан и таким путем, но как постоянная основа он не годится, у человека потом просто иссякнут ресурсы. Что касается подхода, то я знаю блестящую российскую компанию, конкурентоспособную на мировом рынке, которую создал человек, имеющий 10 классов образования и не имевший никакого отношения к науке. Он хотел создать за рубежом гостиничный бизнес и построил в одной из стран успешную гостиницу, которая обанкротилась в день дефолта. Оставшись у разбитого корыта, он создал бизнес в совершенно другой области, в логистике, который оказался успешным и в некоторых отношениях в 30 раз эффективнее "Тойоты". Поэтому воля - впереди всего.