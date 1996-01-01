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Продавец мой дорогой
Неудивительно, что торговые компании уделяют подбору и обучению продавцов большое внимание. Ну а того, кто вырос в настоящего профессионала, работодатель холит, лелеет и поощряет всеми возможными способами.
При подборе персонала работодатель может использовать три варианта: пригласить своих родственников и знакомых, которым полностью доверяет, дать объявление о наборе персонала или обратиться в кадровое агентство. Первый способ, в основном, практикуют малые предприятия, которые только начинают свою деятельность. С развитием бизнеса число вакансий увеличивается, а требования к профессионализму возрастают, поэтому приходится искать другие пути. Клиентами кадровых агентств чаще всего становятся розничные сети и спецмагазины (прежде всего, те, что работают с брендовым товаром).
"К нам обращаются и владельцы небольших торговых точек: раньше они набирали продавцов самостоятельно, но столкнулись с большой текучестью кадров, - отмечает Анна ВАРКУЛЕВИЧ, директор кадрового агентства "Sale Персонал". Кто-то не пользуется услугами кадровых агентств принципиально, так как уже успел приобрести негативный опыт. Если же говорить о крупных сетевых компаниях, то они редко обращаются к агентствам, поскольку имеют собственную службу подбора персонала".
Требования, которые предъявляются к кандидату на должность продавца, сегодня сильно варьируются. Наличие профильного образования в большинстве случаев не является обязательным. Многие магазины отдают предпочтение кандидатам, которые окончили техникум, колледж или вуз, еще лучше, если это будет образование "в тему", например, дизайнера одежды, техническое или компьютерное - в зависимости от специфики товара.
Работодателю важно, чтобы продавец умел правильно преподнести товар. Опыт работы в аналогичной отрасли в большинстве случаев приветствуется, иногда является обязательным условием. Но отдельные работодатели, наоборот, отдают предпочтение кандидатам без опыта, считая, что человека проще обучить "с чистого листа", чем переучивать. В этом случае на первое место выходят личные качества - культура общения, речь, честность...
С каждым годом растет число компаний, которые запрашивают рекомендации с предыдущих мест работы: к сожалению, недобросовестные продавцы встречаются не так уж редко. Многие супермаркеты и брендовые магазины акцентируют внимание на внешности. Кроме того, по словам Анны Варкулевич, все чаще к соискателям предъявляются такие требования, как отсутствие вредных привычек, хорошая память, оперативность в принятии решений и стрессоустойчивость.
"В нашей компании все кандидаты на должность продавца выполняют тестовые задания, с помощью которых мы выявляем, насколько этот человек по складу своего характера близок к торговле, есть ли у него потенциал для развития, - рассказывает Сергей КАРАЧЕВ, коммерческий директор сети салонов "Спектр Связи". - После приема на работу новички проходят первичный курс обучения, а затем включаются в программу учебной подготовки, которая охватывает всех сотрудников".
"За годы работы мы убедились, что найти готового продавца, который соответствовал бы всем нашим требованиям, просто нереально, - отмечает Светлана ВОРОНКИНА, владелец сети магазинов брендовой одежды. - Поэтому мы в обязательном порядке проводим обучение - иногда своими силами, иногда приглашаем специалистов из Москвы. В последние годы покупатель стал образованным, искушенным, он читает глянцевые журналы и хорошо разбирается в модных тенденциях, поэтому уровень подготовки продавца-консультанта сегодня играет большую роль".
Работодатели отмечают, что на рынке труда много продавцов, которые мигрируют из одного магазина в другой - ищут, где есть возможность меньше работать и больше получать. "Тех, кто готов трудиться с полной отдачей, развиваться в этой профессии, повышать свою квалификацию, гораздо меньше, - говорит Алексей БЕЛЯНИН, генеральный директор мебельного салона "Пятый уровень". - Поиск продавца-консультанта каждый раз превращается в проблему, поэтому хороших сотрудников мы стараемся удерживать ".
"Дефицит кадров в этой сфере действительно присутствует, - соглашается Диана КРОВЛИНА, заместитель директора кадрового агентства "Успех". - С одной стороны, на позицию продавца есть спрос со стороны соискателей: когда мы даем объявление, то получаем широкий отклик, но далеко не каждый может предоставить положительные рекомендации, и выбрать из кипы резюме достойного кандидата бывает очень сложно. Хороших продавцов не так много, и, как правило, работодатели за них "держатся" и поощряют всеми возможными способами".
Удержать сотрудника - не значит провести с ним беседу, когда заявление об увольнении уже подано: зачастую это не приносит результата. Практика показывает, что мотивировать продавца на работу в конкретной компании способны такие факторы, как достойная заработная плата, соцпакет, дружный коллектив, благоприятный микроклимат, возможности для карьерного роста.
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