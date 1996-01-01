Бизнес для бизнеса

Уже больше 10 лет государство говорит о поддержке малого бизнеса. Однако предпринимаемые для этого меры и принимаемые в связи с этим нормативные акты проблем не убавили. Скорее наоборот, с каждым годом вести бизнес становится все сложнее, и все чаще предприниматели для разрешения самых разных вопросов прибегают к услугам специалистов.

Консультационный центр предпринимательства, возглавляемый Игорем ТКАЧЕНКО, уже более 6 лет помогает предпринимателям правильно вести свой бизнес и в случае необходимости отстаивать свои интересы в спорах с государственными структурами.

- Вы создали свой консультационный центр в 2001 г. Почему именно в это время. Ведь малый бизнес зародился гораздо раньше?

- Все очень просто. На тот момент во Владивостоке стал наблюдаться вакуум в грамотной и правильной информационной поддержке субъектов малого бизнеса. Возникла эта ситуация в связи с тем, что значительно изменилось налоговое законодательство, был принят Кодекс об административных правонарушениях, стали приниматься другие нормативные акты, затрагивающие предпринимательскую деятельность. В связи с этим у предпринимателей стали возникать вопросы: как правильно применять статьи Налогового кодекса, как защитить себя от огромного количества несанкционированных проверок и незаконного наложения штрафов и предписаний.

- Ваша организация создана в виде автономной некоммерческой организации. Но это не мешает заниматься коммерческой деятельностью. Или вначале вы хотели оказывать безвозмездные услуги?

- С самого начала планировалось, что консультационный центр не будет благотворительной организацией и оказываемые услуги будут платными. Тем более что со стороны государства какой-либо финансовой поддержки подобных структур уже не существовало. Статус же некоммерческой организации позволял в то время подать заявку на грант для получения зарубежных финансовых средств. Однако наша организация этим так и не воспользовалась. Законодательство в свою очередь позволяет некоммерческим организациям осуществлять коммерческую деятельность для решения уставных целей и задач. Наша ценовая политика и на тот момент времени, и сейчас позволяет достаточно спокойно обращаться к нам за помощью разным категориям предпринимателей, которые умеют считать свои деньги.

Свою клиентскую базу мы так же, как и все компании, оказывающие подобные услуги, нарабатывали с нуля. Консультировали по вопросам налогообложения, проводили тематические семинары, выпускали книги, открыв свою серию "Библиотечка предпринимателя". Сейчас мы также продолжаем проводить семинары, кто-то стоит на постоянном обслуживании, кто-то просто консультируется, чьи-то интересы мы защищаем в суде, часто обращаются за рекомендациями по оптимизации налогообложения.

- После истории с компанией "Юкос" понятие "оптимизация" звучит несколько устрашающе. По крайней мере, для предпринимателей. Известно, что даже крупные компании для ухода от налогов пользуются услугами индивидуальных предпринимателей.

- Часто путают уход от налогов и оптимизацию. Оптимизация - это вполне нормальный процесс, и Налоговый кодекс предусматривает ее сознательно. Для этого введены специальные режимы налогообложения, установлены нормы, освобождающие от обязанностей налогоплательщиков по тем или иным налогам. Грамотное применение норм налогового законодательства, гражданского и трудового законодательства позволяет вполне законно и легально вести бизнес, платить заработную плату и уплачивать налоги.

Как правило, всегда существует несколько вариантов оптимизации, и лицо, обратившееся с подобной просьбой, фактически само решает, что для него более приемлемо. За годы работы не было случаев, чтобы после правильной реализации наших рекомендаций возникали проблемы в этом вопросе.

- Вы упомянули, что начали работать с нулевой базой. А как сегодня? Какая конкуренция на этом рынке? Ведь количество фирм, оказывающих подобные услуги, постоянно увеличивается.

- Да, действительно, рынок подобных услуг представлен разными компаниями - аудиторские фирмы, адвокаты, юридические компании. У каждого есть свои клиенты, но при этом особо жесткой конкуренции здесь не наблюдается. Все зависит от профессионализма консультантов. К нам достаточно часто обращаются за помощью после того, как получили абсолютно неверную консультацию в других компаниях, и остаются нашими клиентами. В феврале было уже 6 лет как мы работаем на данном рынке. В последние годы количество обращений увеличилось и достигает около 600 в год. Так что можно с уверенностью сказать, что профессионализм наших консультантов достаточно высокий и наши услуги востребованы.

- Предприниматели часто жалуются, что порой с них за небольшую консультацию берут неоправданно дорого. Поэтому многие стараются сами постичь все юридические тонкости законодательства.

- Предприниматель обязан разбираться в основах налогового законодательства. Другое дело, если ему необходима расширенная консультация, когда нужно увязать между собой Налоговый, Гражданский, Трудовой кодексы, Кодекс об административных правонарушениях и судебную практику, сложившуюся по данному вопросу. Соответственно такую консультацию бесплатно никто не даст. Вопрос, сколько это стоит, немного риторический. Клиенту продают определенный уровень знаний, и каждый вправе назначить за него свою цену. Могу для примера сказать, что ценовой уровень наших консультаций в Москве был бы на порядок выше. Главное, чтобы после получения консультации предприниматель уяснил для себя, как правильно разрешить свою проблему с наименьшими для него затратами.

В настоящее время рынок насыщен хорошими электронными правовыми системами, однако обладание правовой системой не гарантирует безопасности для бизнеса, так как нормативная база меняется, а следить за ее изменениями нет времени, которого предпринимателю, как правило, никогда не хватает. Считаю, что лучше заплатить профессионалу, а самому потратить освобожденное время на развитие бизнеса.

Конечно, необходимо учитывать важность обращения. Если предприниматель понимает, что вопрос пустяковый, то цена юридического проигрыша не отразится на его деле. А если вопрос существенный? За 4 года наш центр вел около 60 судебных дел, и в основном это налоговые споры. Не секрет, что перед любым проверяющим стоит задача найти хоть какое-нибудь нарушение. Раньше бизнес молча платил штрафы и пени, хотя часто контролирующие органы были неправы. Сейчас ситуация меняется, предприниматели готовы отстаивать свою правоту в суде.

- Какие перспективы дальнейшего развития вашего бизнеса? Нет желания отказаться от "мелочи", взяв на обслуживание только крупные фирмы или компании?

- Нет. Мы ориентируем нашу работу на оказание помощи всем, кто в ней нуждается. Если честно, то и наш профессионализм, и наш рост зависит от роста и благосостояния наших клиентов.