Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Страсти по ОДУ
В январе этого года для рыбаков Дальнего Востока произошло событие, которому большинство рыбопромышленников не придали особого значения: дальневосточная рыбная наука лишилась своих полномочий по определению прогнозов общедопустимых уловов (ОДУ). Теперь вместо ТИНРО-Центра прогнозировать ОДУ по бассейну будет ФГУП ВНИРО.
Глубоководного подрезали
Кажется, какой "криминал" в том, что федеральный центр перераспределил полномочия по определению ОДУ. Подумаешь, вместо одних федералов другие станут определять, какие биоресурсы и в каком количестве будут добывать рыбаки. Ведь, по большому счету, это игроки из одной сборной. Однако укрепление московской "команды" выглядит для дальневосточников угрожающим. И этому есть свои причины.
Консолидация административных ресурсов управления рыбными активами на уровне федерального центра продолжается последние 4 года. Первоначально рыбные регионы лишились права распределять биоресурсы. Вот только основой этих рыбных квот был прогноз рыбной науки Дальнего Востока. Причем наука работала в тесной связке с рыбаками. "Научные сотрудники без проблем ходили наблюдателями на рыбопромысловых судах. Однако с каждым годом взаимодействие науки и рыбаков уменьшается", - считают дальневосточные ученые.
Все это привело к тому, что рыбопромысловые компании начинают нести потери. Так, по словам представителей компании "Восток-1", ОДУ глубоководного краба постоянно уменьшается. "В итоге в прогнозе 2008 г. на глубоководные крабы произошло уменьшение ОДУ почти на 3 000 тонн. И это при том, что на глубоководном крабе в последние годы работает только наша компания. Следовательно, этот биоресурс не может находиться в угнетенном состоянии", - утверждают представители "Восток-1".
"Уменьшение ОДУ на глубоководный краб связано с тем, что по нему не проводились исследования, - парирует выпад рыбаков начальник отдела промысловых прогнозов ТИНРО-Центра Виталий ДУДАРЕВ. - Невозможность проведения исследований объясняется отсутствием специализированного флота".
"Сегодня ТИНРО-Центр всего на 17% финансируется из федерального бюджета. В то время как для нормального и полного выполнения функции отраслевой науки на Дальнем Востоке нужно не 17, а 100%", - считает заместитель директора ТИНРО-Центра Юрий БЛИНОВ.
Слабое государственное финансирование невольно заставляет рыбаков помогать науке. Ведь недостаточное исследование биоресурса грозит уменьшением ОДУ. И то, что наука находится в регионе, является для рыбопромыслового бизнеса несомненным благом. Так, приморские компании, работающие на промысле морского ежа, смогли договориться с ТИНРО-Центром о проведении научных съемок по определению запасов ежа в подзоне Приморья на глубинах более 20 метров.
"Эти исследования показали, что величину ОДУ по серому ежу можно увеличить, так как промысловые запасы на этих глубинах имеются", - уверен представитель ТИНРО- Центра Евгений БОРИСОВЕЦ. Однако с января 2007 г. это стратегическое партнерство по существу нарушено.
"Заказать" науку
"Передача полномочий ВНИРО позволяет регионам манипулировать данными в угоду коммерческим интересам отдельных компаний", - прокомментировал перераспределение функций профессор ТИНРО-Центра Вячеслав ШУНТОВ. - По новому положению данные исследований с Камчатки и Сахалина будут идти в ВНИРО, минуя ТИНРО-Центр. А ведь Камчатка и Сахалин обладают основной биомассой, за которую долгие годы борются регионы. Не секрет, что научные подразделения Камчатки, Магадана, Сахалина еще в советские времена под давлением своих администраций всячески искажали данные. Это позволяло занижать ОДУ. Цель этого занижения - не пустить в свои воды рыбодобывающий флот приморских рыбохозяйственных предприятий. Теперь лоббирование интересов регионов должно усилиться. Все понимают, что федеральный центр, отдав ВНИРО право утверждать ОДУ, дает ему возможность брать заказы от администраций и криминала".
"Заказ" на науку в рыбной отрасли встречается часто. О том, что такое явление существует, подтверждают разразившиеся несколько лет назад громкие скандалы, связанные с выделением научных квот или необоснованным выделением ОДУ. Но есть и другая сторона медали. Отраслевые ассоциации рыбопромышленников постарались уйти от коррупции путем легализации заказов. В качестве примера приведем заказ Ассоциации добытчиков минтая, согласно которому ТИНРО-Центр научно обосновывает, что данное разделение снизит промысловую нагрузку на этот объект и нанесет удар по браконьерству. Заказ носит и экономический характер. Если разделение разрешат, цены на минтай на внешних рынках сбыта поднимутся.
Пример показательный. Впервые отраслевой бизнес пытается изменить правила игры с помощью доступных ему легальных инструментов лоббирования. Вот только изменит ли? Все-таки окончательное решение будет зависеть от московских чиновников, а у них свои принципы.
Рыбья прикормка
Принципиальная точка зрения федеральных чиновников известна рыбакам не понаслышке. Правительство РФ мотивирует передачу функций по распределению биоресурсов из регионов на федеральный уровень, всего одним внятным объяснением - борьбой с коррупцией на местах. Это резонно. Субъекты федерации давали квоты либо карманным компаниям, либо только за взятки. Однако правительство не сильно тревожит тот факт, что среди рыбных чиновников в Москве коррупции становится все больше. Такое ощущение, что чиновники рассматривают рыбную отрасль в качестве денежной кормушки, к которой периодически допускаются избранные. Иначе как объяснить, что кадровые перестановки среди чиновников, ответственных за развитие рыбной отрасли в стране (Госкомрыболовство, Минсельхоз), происходят гораздо чаще, чем в других ведомствах.
Вот и новая передача функций может стать еще одной большой кормушкой. Ведь на кону стоит ни больше ни меньше 1,7-1,9 млн тонн биоресурсов, добываемых в Дальневосточном бассейне.
Кланы в борьбе
Отметим, что перераспределение полномочий произошло накануне 2008 г. - именно в следующем году федеральный центр планирует начать великий рыбный передел. "Мне известно, что сегодня федеральные чиновники уже борются за право делить доли между предприятиями, - утверждает президент ассоциации "Далькреветка" Юрий МОСКАЛЬЦОВ. - В данный момент существуют две группировки. Одна - в виде комиссии при ведомстве Германа ГРЕФА (инициатор введения рыбных аукционов. - Прим. автора), вторая - при Департаменте рыбного хозяйства Минсельхоза".
Две группировки в правительственных кругах можно рассматривать как некую альтернативу. Однако в российской действительности - это война двух московских кланов. И победивший клан будет принимать в своих кабинетах представителей компаний для решения вопросов по квотам отдельных предприятий. Только не хотелось бы, чтобы решения чиновников зависели от толщины портфелей, с которыми будут входить в московские кабинеты руководители предприятий.
Новости тематики
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
- Продолжается регистрация в конкурсе "Торговая марка года-2017 Дальний Восток"
- Американский художник нарисовал комикс о тигре Упорном
- На Сахалине продолжают очищать ДВЖД от снега от Корсакова до поселка Ноглики
- Куда отправиться во Владивостоке в дни новогодних каникул
- Объявлен старт регистрации в интернет-конкурсе "Торговая марка года-2017"
- ПГК выиграла тендер в Забайкалье на перевозку бензина
Новости раздела
- "Газпром" успеет с заводом в Приморье
- Решается судьба перехода с Сахалина на материк – мост или тоннель
- Более ста рыбообработчиков не могут выехать из Ванино на Сахалин
- Во Владивостоке на ВЭФ представят проект по созданию Всемирного центра мамонта
- Юрий Трутнев: Практически все работает, одно надо "подтянуть"
- Магадан и Камчатку свяжет регулярный рейс
- Паром для связи Командорских островов с Камчаткой начнут строить в этом году
- На курильские острова Итуруп и Кунашир "Аврора" начала летать ежедневно
- Цех по производству ПЭТ-преформ открыл резидент ТОР "Индустриальный парк "Кангалассы"
- Резидент СПВ построил на Камчатке мусороперерабатывающий комплекс
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба
- Из учебного здания ДВФУ в центре Владивостока сделают ни рыбу, ни мясо