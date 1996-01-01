Страсти по ОДУ

В январе этого года для рыбаков Дальнего Востока произошло событие, которому большинство рыбопромышленников не придали особого значения: дальневосточная рыбная наука лишилась своих полномочий по определению прогнозов общедопустимых уловов (ОДУ). Теперь вместо ТИНРО-Центра прогнозировать ОДУ по бассейну будет ФГУП ВНИРО.

Глубоководного подрезали

Кажется, какой "криминал" в том, что федеральный центр перераспределил полномочия по определению ОДУ. Подумаешь, вместо одних федералов другие станут определять, какие биоресурсы и в каком количестве будут добывать рыбаки. Ведь, по большому счету, это игроки из одной сборной. Однако укрепление московской "команды" выглядит для дальневосточников угрожающим. И этому есть свои причины.

Консолидация административных ресурсов управления рыбными активами на уровне федерального центра продолжается последние 4 года. Первоначально рыбные регионы лишились права распределять биоресурсы. Вот только основой этих рыбных квот был прогноз рыбной науки Дальнего Востока. Причем наука работала в тесной связке с рыбаками. "Научные сотрудники без проблем ходили наблюдателями на рыбопромысловых судах. Однако с каждым годом взаимодействие науки и рыбаков уменьшается", - считают дальневосточные ученые.

Все это привело к тому, что рыбопромысловые компании начинают нести потери. Так, по словам представителей компании "Восток-1", ОДУ глубоководного краба постоянно уменьшается. "В итоге в прогнозе 2008 г. на глубоководные крабы произошло уменьшение ОДУ почти на 3 000 тонн. И это при том, что на глубоководном крабе в последние годы работает только наша компания. Следовательно, этот биоресурс не может находиться в угнетенном состоянии", - утверждают представители "Восток-1".

"Уменьшение ОДУ на глубоководный краб связано с тем, что по нему не проводились исследования, - парирует выпад рыбаков начальник отдела промысловых прогнозов ТИНРО-Центра Виталий ДУДАРЕВ. - Невозможность проведения исследований объясняется отсутствием специализированного флота".

"Сегодня ТИНРО-Центр всего на 17% финансируется из федерального бюджета. В то время как для нормального и полного выполнения функции отраслевой науки на Дальнем Востоке нужно не 17, а 100%", - считает заместитель директора ТИНРО-Центра Юрий БЛИНОВ.

Слабое государственное финансирование невольно заставляет рыбаков помогать науке. Ведь недостаточное исследование биоресурса грозит уменьшением ОДУ. И то, что наука находится в регионе, является для рыбопромыслового бизнеса несомненным благом. Так, приморские компании, работающие на промысле морского ежа, смогли договориться с ТИНРО-Центром о проведении научных съемок по определению запасов ежа в подзоне Приморья на глубинах более 20 метров.

"Эти исследования показали, что величину ОДУ по серому ежу можно увеличить, так как промысловые запасы на этих глубинах имеются", - уверен представитель ТИНРО- Центра Евгений БОРИСОВЕЦ. Однако с января 2007 г. это стратегическое партнерство по существу нарушено.

"Заказать" науку

"Передача полномочий ВНИРО позволяет регионам манипулировать данными в угоду коммерческим интересам отдельных компаний", - прокомментировал перераспределение функций профессор ТИНРО-Центра Вячеслав ШУНТОВ. - По новому положению данные исследований с Камчатки и Сахалина будут идти в ВНИРО, минуя ТИНРО-Центр. А ведь Камчатка и Сахалин обладают основной биомассой, за которую долгие годы борются регионы. Не секрет, что научные подразделения Камчатки, Магадана, Сахалина еще в советские времена под давлением своих администраций всячески искажали данные. Это позволяло занижать ОДУ. Цель этого занижения - не пустить в свои воды рыбодобывающий флот приморских рыбохозяйственных предприятий. Теперь лоббирование интересов регионов должно усилиться. Все понимают, что федеральный центр, отдав ВНИРО право утверждать ОДУ, дает ему возможность брать заказы от администраций и криминала".

"Заказ" на науку в рыбной отрасли встречается часто. О том, что такое явление существует, подтверждают разразившиеся несколько лет назад громкие скандалы, связанные с выделением научных квот или необоснованным выделением ОДУ. Но есть и другая сторона медали. Отраслевые ассоциации рыбопромышленников постарались уйти от коррупции путем легализации заказов. В качестве примера приведем заказ Ассоциации добытчиков минтая, согласно которому ТИНРО-Центр научно обосновывает, что данное разделение снизит промысловую нагрузку на этот объект и нанесет удар по браконьерству. Заказ носит и экономический характер. Если разделение разрешат, цены на минтай на внешних рынках сбыта поднимутся.

Пример показательный. Впервые отраслевой бизнес пытается изменить правила игры с помощью доступных ему легальных инструментов лоббирования. Вот только изменит ли? Все-таки окончательное решение будет зависеть от московских чиновников, а у них свои принципы.

Рыбья прикормка

Принципиальная точка зрения федеральных чиновников известна рыбакам не понаслышке. Правительство РФ мотивирует передачу функций по распределению биоресурсов из регионов на федеральный уровень, всего одним внятным объяснением - борьбой с коррупцией на местах. Это резонно. Субъекты федерации давали квоты либо карманным компаниям, либо только за взятки. Однако правительство не сильно тревожит тот факт, что среди рыбных чиновников в Москве коррупции становится все больше. Такое ощущение, что чиновники рассматривают рыбную отрасль в качестве денежной кормушки, к которой периодически допускаются избранные. Иначе как объяснить, что кадровые перестановки среди чиновников, ответственных за развитие рыбной отрасли в стране (Госкомрыболовство, Минсельхоз), происходят гораздо чаще, чем в других ведомствах.

Вот и новая передача функций может стать еще одной большой кормушкой. Ведь на кону стоит ни больше ни меньше 1,7-1,9 млн тонн биоресурсов, добываемых в Дальневосточном бассейне.

Кланы в борьбе

Отметим, что перераспределение полномочий произошло накануне 2008 г. - именно в следующем году федеральный центр планирует начать великий рыбный передел. "Мне известно, что сегодня федеральные чиновники уже борются за право делить доли между предприятиями, - утверждает президент ассоциации "Далькреветка" Юрий МОСКАЛЬЦОВ. - В данный момент существуют две группировки. Одна - в виде комиссии при ведомстве Германа ГРЕФА (инициатор введения рыбных аукционов. - Прим. автора), вторая - при Департаменте рыбного хозяйства Минсельхоза".

Две группировки в правительственных кругах можно рассматривать как некую альтернативу. Однако в российской действительности - это война двух московских кланов. И победивший клан будет принимать в своих кабинетах представителей компаний для решения вопросов по квотам отдельных предприятий. Только не хотелось бы, чтобы решения чиновников зависели от толщины портфелей, с которыми будут входить в московские кабинеты руководители предприятий.