Игровые зоны закроют и... откроют

Премьер-министр Михаил ФРАДКОВ подписал положение о создании и ликвидации игорных зон. Согласно документу с 1 июля 2007 г. любые игорные заведения, не соответствующие Федеральному закону "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр...", должны быть закрыты, сообщает newsru.com.

Чтобы продолжить свой бизнес, организаторы казино и залов игровых автоматов должны владеть чистыми активами в размере не менее 600 млн руб., тотализаторов и букмекерских контор - 100 млн руб. При этом казино обязаны располагать площадью не менее 800 кв. м, минимум десятью столами, а залы игровых автоматов - иметь не менее 100 кв. м площади и минимум 50 автоматов. Но и это лишь временная отсрочка.

В таком режиме они смогут просуществовать еще два года, до 30 июня 2009 г., после чего все игорные заведения должны будут переместиться из российских городов и сел в специально отведенные для этого места - четыре игровые зоны. Напомним, что на Дальнем Востоке расположение игровой зоны предварительно запланировано в пригороде Владивостока.