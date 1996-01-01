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Акционерам "Спасскцемента" обещают дивиденды. В следующем году
Собрание акционеров ОАО "Спасскцемент" одобрило финансовые итоги 2006 г. По данным отчета, представленного годовому собранию акционеров, ОАО "Спасскцемент" произвело в прошлом году 770 тыс. тонн цемента и 706 тыс. тонн клинкера, что на 3% и 4% соответственно выше показателей предыдущего года.
Выручка от реализации продукции в прошлом году выросла на 19% и достигла 1,7 млрд руб. Чистая годовая прибыль компании при этом составила 289,7 млн руб. (937% к уровню 2005 г.). По решению собрания она будет направлена на дальнейшую модернизацию предприятия, в том числе на приобретение нового оборудования в лизинг. 2006 г. по планам руководства акционерного общества станет последним, когда акционеры не получат дивидендов.
Решением собрания совет директоров "Спасскцемента" избран в составе 7 человек, 4 из которых - Владислав ИВАНИЦКИЙ (глава МО г. Спасск-Дальний), Станислав ЕРМОЛЕНКО (президент УК "Парк Групп"), Олег МЕЛЬНИКОВ (руководитель контрольно-ревизионной службы ООО "Востокцемент") и Александр ТЯПИН - входили в прежний состав совета. Новыми членами совета директоров стали Андрей ПАВЛЕНКО (начальник правового департамента ООО "Востокцемент"), Андрей ПУШКАРЕВ (управляющий ОАО "Спасскцемент") и Владимир ПУШКАРЕВ (заместитель гендиректора ООО "Востокцемент"). Председателем совета директоров в очередной раз избран В.Иваницкий.
Собрание акционеров вновь утвердило в качестве официального аудитора компании международную аудиторскую компанию Moor Stivens.
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