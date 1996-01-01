Атака миноритариев ПМП вновь отбита - совет директоров ОАО остался в прежнем составе

Очередная попытка миноритарных акционеров ОАО "Приморское морское пароходство" (ПМП) провести в совет директоров Михаила КОБИЩАНОВА вновь закончилась неудачей.

Акционеры пароходства на годовом собрании переизбрали совет директоров в том же составе - Александр КИРИЛИЧЕВ, финансовый директор "ПРИСКО (Сингапур) Пте. Лтд." Дмитрий ГОЛОМОВЗЫЙ, генеральный директор ОАО "Находка-Торгмортранс-Сервис" Юрий КОЛЕСНИЧЕНКО, генеральный директор ОАО "ПМП" Александр МИГУНОВ, заместитель генерального директора - директор департамента флота ОАО "ПМП" Андрей СЫЧЕВ, начальник управления регионального развития филиала Находка КБ "Приско Капитал Банк" Елена СЫЧЕВА и заслуженный работник ОАО "ПМП", пенсионер Виктор МАЛЫХИН.

Напомним, что М.Кобищанов представляет в ПМП интересы ряда американских фондов. "Он время от времени нас навещает, за что-то борется, постоянно пытается набрать необходимое количество голосов. Американские фонды его поддерживают. Видимо, это его работа. Но ничего у него не получится. 6-7% - это предел, а с ними в совет директоров не пройдешь", - говорил в интервью ДДГ "ЗР" А.Кириличев.

Акционеры также приняли решение выплатить дивиденды по итогам 2006 г. из расчета 2 коп. на акцию номиналом 1 руб., сообщили в компании.

По сведениям ДДГ "ЗР", АО "ПМП" в 2006 г. в сравнении с 2005 г. увеличило чистую прибыль в 20 раз - с 2,483 млн до 49,084 млн руб.

Всего на выплату дивидендов будет направлено 15 927 840 руб., оставшаяся часть прибыли направлена на развитие.

Срок выплат дивидендов - до 31 декабря текущего года.

Напомним, что по итогам 2005 г. дивиденды не выплачивались, а чистая прибыль была направлена на развитие.

Аудитором на 2007 г. утверждено ООО "Моор Стивенс Си Ай Эс".