Пошлины на ввоз мобильных телефонов и цифровых аппаратов могут отменить

Межведомственная комиссия по защитным мерам во внешней торговле до конца июня 2007 года рассмотрит варианты снижения вплоть до полной отмены 5-процентных таможенных пошлин на ввоз мобильных телефонов и цифровых фотоаппаратов. Также могут быть сокращены или отменены пошлины на ввоз комплектующих к телефонам. Предполагается, что снижение пошлин на ввоз готовых мобильных телефонов и фотоаппаратов позволит сократить долю "серого" импорта.