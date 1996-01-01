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Пошлины на ввоз мобильных телефонов и цифровых аппаратов могут отменить
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
Межведомственная комиссия по защитным мерам во внешней торговле до конца июня 2007 года рассмотрит варианты снижения вплоть до полной отмены 5-процентных таможенных пошлин на ввоз мобильных телефонов и цифровых фотоаппаратов. Также могут быть сокращены или отменены пошлины на ввоз комплектующих к телефонам. Предполагается, что снижение пошлин на ввоз готовых мобильных телефонов и фотоаппаратов позволит сократить долю "серого" импорта.
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