Налоговики проследят за компаниями-мигрантами

Фирмы, меняющие налоговую прописку, "мигрируя" из одного региона или города в другой, будут находиться под усиленным вниманием налоговиков, в какую бы точку страны они ни переехали. Управления ФНС России по субъектам федерации сейчас получают "рекомендательные послания из центра", содержащие убедительную просьбу делиться информацией о таких "перебежчиках" со своими коллегами из других регионов.