Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Налоговики пойдут по квартирам
Федеральная налоговая служба ищет способы повысить собираемость налогов в бюджет. Большинству компаний уже в следующем году, возможно, придется затянуть пояса. Минфин планирует дополнительно собрать НДС на 500 млрд руб. Еще часть предприятий лишится амортизационной премии, то есть станет больше платить налога на прибыль. Физлиц фискалы без внимания также не оставляют.
Несмотря на то что за пять месяцев текущего года поступления подоходного налога возросли более чем на треть, глава ФНС России Михаил МОКРЕЦОВ заявил, что служба знает рецепт увеличения собираемости налога на доходы. Главная роль в плане ФНС отведена бдительным соседям, чья информация о фактах сдачи квартиры в аренду станет сигналом к действию для налоговиков.
Гражданам есть о чем задуматься, пишет RBC daily: одним из главных источников поступлений в бюджет может стать НДФЛ. В 2006 году сборы подоходного налога сравнялись с поступлениями НДС - каждый из них составил 16% в структуре доходов бюджета. По данным ФНС, за первые пять месяцев 2007 года в казну поступило на 35,6% больше налога с доходов, чем за аналогичный период 2006 года. При этом налоговикам еще рано радоваться росту поступлений этого налога. "Ситуацию с НДФЛ только на первый взгляд можно считать оптимистичной. На самом деле именно здесь значительные суммы выводятся из-под налогообложения", - полагает исполнительный директор "МЦФЭР-консалтинг" Станислав ДЖААРБЕКОВ.
Для того чтобы увеличивать сборы в бюджет, ФНС собирается в обязательном порядке осуществлять контроль за уплатой налогов гражданами, которые сдают 2-3-комнатные квартиры, хотя технически такой контроль осуществлять очень сложно. "Мы очень рассчитываем на помощь сознательных граждан, которые наблюдают за своими соседями, которые сдают квартиры", - честно признался Михаил Мокрецов после заседания правительства, на котором представлял коллегам по кабинету министров основные направления развития ФНС России до 2010 года (подробнее на с. 2). Надежды главы ФНС России не безосновательны - налоговики ежемесячно получают сведения от добровольцев, сообщающих об уклонении от уплаты налогов. Например, в апреле 2007 года из 672 обращений граждан в центральный аппарат ФНС 48 сигналов касались именно уклонения от уплаты налогов, в марте число таких обращений равнялось 44 из 692.
Эти цифры могут серьезно возрасти. Ведь по оценке руководителя аналитического центра "Индикаторы рынка недвижимости" Олега РЕПЧЕНКО, официально сдаются в аренду от 10 до 30% квартир. В основном это те, кто сдает квартиры иностранцам и юрлицам, причем в сегменте дорогого жилья. Остальным владельцам квартир столичное управление ФНС в мае напомнило, что они обязаны заключать договоры аренды, декларировать доходы от сдачи недвижимости и платить с них налоги: для физлиц это 13% от дохода, а для индивидуальных предпринимателей - 6%. Официальное оформление договора аренды может сыграть на руку и самим арендодателям. Заплатив налог и оформив все необходимые документы, можно обратиться в милицию или даже суд в случае, например, мошенничества, систематических неплатежей или порчи мебели. В противном случае призвать арендатора к ответу будет трудно.
В ФНС не скрывают, что на федеральном уровне уже сформированы списки граждан, которые являются собственниками нескольких объектов недвижимости. Также мытари будут пользоваться оперативными сведениями из паспортных столов о временной регистрации жильцов, информацией о договорах аренды от риэлторов, сведениями из миграционной службы, Росрегистрации, МВД и даже анонимками от соседей-недоброжелателей. Наказание для уклонистов зависит от срока и размера сокрытого налога и составляет от 5% штрафа до года тюрьмы.
Пристальное внимание чиновников к доходам граждан не исключает еще более педантичного, чем сейчас, взимания налогов с компаний. В частности, ведомство Алексея Кудрина настаивает на ужесточении порядка сбора НДС и единого соцналога, отмене ряда налоговых льгот, в частности амортизационной премии. Для плательщиков НДС Минфин грозится ввести спецрегистрацию: только попавшие в эту группу компании смогут претендовать на возмещение налога. От этой новации Минфин надеется получить 500 млрд руб. Зампред комитета РСПП по бюджету и налоговой политике Сергей Беляков утверждает, что введение спецрегистрации увеличит расходы компаний на саму процедуру регистрации, а также станет ударом для тех предприятий, которые не попадут в списки избранных. Крупные организации просто не захотят иметь с ними дел, опасаясь отказа в возврате НДС.
Впрочем, НДС по-прежнему остается головной болью фискалов. Как сообщил Михаил Мокрецов, объем возмещения НДС за пять месяцев 2007 года составил 364 млрд руб., что в 1,8 раза выше уровня 2006 года.
Новости тематики
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
- Продолжается регистрация в конкурсе "Торговая марка года-2017 Дальний Восток"
- Американский художник нарисовал комикс о тигре Упорном
- На Сахалине продолжают очищать ДВЖД от снега от Корсакова до поселка Ноглики
- Куда отправиться во Владивостоке в дни новогодних каникул
- Объявлен старт регистрации в интернет-конкурсе "Торговая марка года-2017"
- ПГК выиграла тендер в Забайкалье на перевозку бензина
Новости раздела
- На мосту через Амур возведены две опоры из пяти
- 15 тысяч новых рабочих мест планируется создать на Чукотке
- Корейский бизнес добрался до Урала
- "Газпром" успеет с заводом в Приморье
- Решается судьба перехода с Сахалина на материк – мост или тоннель
- Более ста рыбообработчиков не могут выехать из Ванино на Сахалин
- Во Владивостоке на ВЭФ представят проект по созданию Всемирного центра мамонта
- Юрий Трутнев: Практически все работает, одно надо "подтянуть"
- Магадан и Камчатку свяжет регулярный рейс
- Паром для связи Командорских островов с Камчаткой начнут строить в этом году
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
- Китайцы затеяли в Приморье мегапроект
- Рубль упадет и очень сильно
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда