Налоговики пойдут по квартирам

Федеральная налоговая служба ищет способы повысить собираемость налогов в бюджет. Большинству компаний уже в следующем году, возможно, придется затянуть пояса. Минфин планирует дополнительно собрать НДС на 500 млрд руб. Еще часть предприятий лишится амортизационной премии, то есть станет больше платить налога на прибыль. Физлиц фискалы без внимания также не оставляют.

Несмотря на то что за пять месяцев текущего года поступления подоходного налога возросли более чем на треть, глава ФНС России Михаил МОКРЕЦОВ заявил, что служба знает рецепт увеличения собираемости налога на доходы. Главная роль в плане ФНС отведена бдительным соседям, чья информация о фактах сдачи квартиры в аренду станет сигналом к действию для налоговиков.

Гражданам есть о чем задуматься, пишет RBC daily: одним из главных источников поступлений в бюджет может стать НДФЛ. В 2006 году сборы подоходного налога сравнялись с поступлениями НДС - каждый из них составил 16% в структуре доходов бюджета. По данным ФНС, за первые пять месяцев 2007 года в казну поступило на 35,6% больше налога с доходов, чем за аналогичный период 2006 года. При этом налоговикам еще рано радоваться росту поступлений этого налога. "Ситуацию с НДФЛ только на первый взгляд можно считать оптимистичной. На самом деле именно здесь значительные суммы выводятся из-под налогообложения", - полагает исполнительный директор "МЦФЭР-консалтинг" Станислав ДЖААРБЕКОВ.

Для того чтобы увеличивать сборы в бюджет, ФНС собирается в обязательном порядке осуществлять контроль за уплатой налогов гражданами, которые сдают 2-3-комнатные квартиры, хотя технически такой контроль осуществлять очень сложно. "Мы очень рассчитываем на помощь сознательных граждан, которые наблюдают за своими соседями, которые сдают квартиры", - честно признался Михаил Мокрецов после заседания правительства, на котором представлял коллегам по кабинету министров основные направления развития ФНС России до 2010 года (подробнее на с. 2). Надежды главы ФНС России не безосновательны - налоговики ежемесячно получают сведения от добровольцев, сообщающих об уклонении от уплаты налогов. Например, в апреле 2007 года из 672 обращений граждан в центральный аппарат ФНС 48 сигналов касались именно уклонения от уплаты налогов, в марте число таких обращений равнялось 44 из 692.

Эти цифры могут серьезно возрасти. Ведь по оценке руководителя аналитического центра "Индикаторы рынка недвижимости" Олега РЕПЧЕНКО, официально сдаются в аренду от 10 до 30% квартир. В основном это те, кто сдает квартиры иностранцам и юрлицам, причем в сегменте дорогого жилья. Остальным владельцам квартир столичное управление ФНС в мае напомнило, что они обязаны заключать договоры аренды, декларировать доходы от сдачи недвижимости и платить с них налоги: для физлиц это 13% от дохода, а для индивидуальных предпринимателей - 6%. Официальное оформление договора аренды может сыграть на руку и самим арендодателям. Заплатив налог и оформив все необходимые документы, можно обратиться в милицию или даже суд в случае, например, мошенничества, систематических неплатежей или порчи мебели. В противном случае призвать арендатора к ответу будет трудно.

В ФНС не скрывают, что на федеральном уровне уже сформированы списки граждан, которые являются собственниками нескольких объектов недвижимости. Также мытари будут пользоваться оперативными сведениями из паспортных столов о временной регистрации жильцов, информацией о договорах аренды от риэлторов, сведениями из миграционной службы, Росрегистрации, МВД и даже анонимками от соседей-недоброжелателей. Наказание для уклонистов зависит от срока и размера сокрытого налога и составляет от 5% штрафа до года тюрьмы.

Пристальное внимание чиновников к доходам граждан не исключает еще более педантичного, чем сейчас, взимания налогов с компаний. В частности, ведомство Алексея Кудрина настаивает на ужесточении порядка сбора НДС и единого соцналога, отмене ряда налоговых льгот, в частности амортизационной премии. Для плательщиков НДС Минфин грозится ввести спецрегистрацию: только попавшие в эту группу компании смогут претендовать на возмещение налога. От этой новации Минфин надеется получить 500 млрд руб. Зампред комитета РСПП по бюджету и налоговой политике Сергей Беляков утверждает, что введение спецрегистрации увеличит расходы компаний на саму процедуру регистрации, а также станет ударом для тех предприятий, которые не попадут в списки избранных. Крупные организации просто не захотят иметь с ними дел, опасаясь отказа в возврате НДС.

Впрочем, НДС по-прежнему остается головной болью фискалов. Как сообщил Михаил Мокрецов, объем возмещения НДС за пять месяцев 2007 года составил 364 млрд руб., что в 1,8 раза выше уровня 2006 года.