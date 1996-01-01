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Семьдесят процентов приморских банков работают на оборудовании от БКС

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

История компании "Банковские компьютерные системы" во главе с Виталием БАРДАЛЕЕМ началась в 1992 году. 15 июня компания отметила свое 15летие. В настоящее время компания имеет два офиса и торговый центр во Владивостоке, по одному в Москве, Находке, Уссурийске.

По началу "БКС-Владивосток" занималась поставкой компьютеров и оргтехники, любого офисного оборудования, созданием локальных сетей и их администрированием, установкой банковского оборудования, вплоть до банкоматов. Много лет БКС является дилером компаний IBM, Intel, Xerox, Lexmark, Canon, View Sonic, в которых специалисты БКС проходят обучения и повышение квалификации.

Еще одно интересное направление - спутниковая навигация для маломерных судов, катеров, яхт и индивидуального пользования. Сильной стороной "Банковских компьютерных систем" является системная интеграция. Компания воплотила десятки крупных проектов на территории края и бесчисленное множество мелких. Почти 70% банков Приморья работают на оборудовании БКС. Специалисты компании дают технические консультации, а также осуществляют сервисное обслуживание и ремонт.

С 2003 года компания расширила свой перечень услуг и вышла за пределы края, что привело к переименованию в ООО "БКС-ДВ".

В 2004 году ООО "БКС-ДВ" начале активно заниматься внедрением современных цифровых технологий для определения местоположения, размеров и координат объектов, параметров движения мобильных средств и персональной навигации в области геодезии.

Сильной стороной ООО "БКС-ДВ" является оказание поддержки клиентам: коммерческие консультации по выбору оборудования, разработка и адаптация технологий проведения работ для задач заказчика, квалифицированный сервис по ремонту техники.

Персонал компании - это эксперты в области геодезического оборудования, готовые передать знания своим клиентам. Преимуществом клиентов ООО "БКС-ДВ" является возможность правильного подбора оборудования, оперативное решение технических проблем, гибкая ценовая политика.

В настоящее время ООО "БКС-ДВ" принимает активное участие в конкурсных торгах на муниципальные и краевые заказы. Виталий Бардалей, директора ООО "БКС-ДВ", считает, что конкурсные торги дают экономический толчок для развития компании. И бизнесу в целом важно принимать участие в тендерах, поскольку повысить свои доходы сегодня без освоения средств бюджетных организаций весьма сложно.

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