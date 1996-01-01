"Ритм 10" попал в "десятку"

Для десятков тысяч российских туристов название этой фирмы ассоциируются с комфортным отдыхом, а для тысяч детей - это отличные воспоминания о лете. Мы говорим о фирме "Ритм 10". Пионер туристического бизнеса в Приморье в этом году празднует 15-летний юбилей.

Начали с детей

Генеральный директор компании "Ритм 10" Владимир РОМАНЦОВ с теплотой вспоминает о том времени, когда компания вставала на ноги. По его словам, туристический бизнес - один из немногих видов деятельности, который создавался практически с нуля. Фишка "Ритма" была в том, что возить туристов в Китай компания стала гораздо позже, чем появилась на рынке.

"Первоначально мы специализировались на организации детского летнего отдыха, - рассказывает Владимир Романцов. - В то время было очень много ведомственных летних лагерей, однако распад крупных предприятий привел к тому, что денег на содержание у предприятий не было, и многие стали сдавать их в аренду. Как правило, это были уже заброшенные территории. Мы выходили на руководителей, отвечающих за эти центры детского отдыха с инициативой организации на площадях летних лагерей. Если договоренность была достигнута, то мы приводили лагерь в порядок. Ремонтировали корпуса, столовые, нанимали персонал, который будет работать с детьми, и потом продавали путевки".

Однако сезонность бизнеса давала о себе знать. Динамично развивающаяся компания не могла позволить себе работать всего 4 месяца в году. Поэтому было принято решение о том, чтобы параллельно заняться отправкой российских туристов в Китай.

Крыло для челноков

Вот только деятельность туроператора оказалось гораздо сложнее, чем организация детского отдыха. Основная сложность была в транспортной составляющей. Российские туристы могли пересекать границу только по железнодорожной ветке. А железная дорога ограничивала количество выезжающих за границу. Туристический бизнес спасало то, что его рентабельность в то время была очень высокая. "Ежемесячно наша компания отправляла до 700 человек. Причем очень много туристов, точнее челноков, было не с Приморского края, а центральных регионов России и стран СНГ, - вспоминает генеральный директор. - Поэтому мы решили, что должны не только привезти их в Китай, но и взять под свое крыло на территории края. Выбранный курс оказался правильным. Челноки, направляющиеся в Китай через Приморье, знали, что если они обратятся к нам, то мы их встретим, поселим, отвезем в Китай да еще покажем Владивосток. Таким образом, компания стала известна далеко за пределами края".

Правда, уровень сервиса в Китае был довольно невысокий. Плохие гостиницы, низкое качество обслуживания, все это накладывало негативный отпечаток на посещение приграничных китайских населенных пунктов. Поэтому компания "РИТМ 10" - одна из первых, кто стал прививать китайским партнерам правила ведения бизнеса с учетом российской ментальности. Так, специалисты компании провели в Китае инспекцию гостиниц и выбрали только те, что соответствовали европейским стандартам. Также "Ритм 10" регулярно проводил семинары для китайской принимающей стороны, на которых "ритмовцы" объясняли китайцам, как лучше составить меню или как правильно горничная должна убирать номер".

"Это только на первый взгляд кажется, что это мелочи, - говорят в "Ритме 10". - Но в дальнейшем это сыграло огромную роль. Туристические компании стали появляться одна за другой. Конкуренция стала не только внутренней, но и внешней, ведь на рынке появились китайские компании. При этом многие стали демпинговать. Рентабельность бизнеса заметно сократилась. Чтобы и дальше развиваться, нужно было увеличивать туристический поток. А сделать это можно было только качественным обслуживанием, так как были турфирмы, у которых цены на путевки были ниже наших".

Деньги в развитие

Однако настоящий прорыв произошел тогда, когда компания приобрела в собственность несколько автобусов. Свой автопарк позволил значительно повысить рентабельность, ведь почти 40% от стоимости путевки - это найм перевозчика. Свой автобусный парк это конкурентное преимущество. Границу можно было пересечь на своем транспорте и на нем же передвигаться по городу Суйфуньхе.

Кроме транспорта компания приобрела в собственность несколько помещений, где сегодня и располагаются офисы "Ритма 10". "С самого начала компания все заработанные деньги вкладывала в развитие, - утверждает Владимир Романцов. - Это не только материальные активы в виде помещений, зданий, офисного оборудования, автопарка. Нематериальные активы в туристическом бизнесе играют далеко не последнюю роль. Мы старались тратить деньги на обучение наших специалистов, на разработку новых туристических продуктов. Ведь государство с каждым годом ужесточало законодательство, и челночный туризм сильно "просел". Поэтому наша компания стала предлагать маршруты для тех, кто едет исключительно на отдых".

Нацелились на гостиницу

Сегодня уже можно говорить о том, что первичные решения руководства были верные. 15 лет лидерства на туристическом рынке Приморского края это подтверждает. Успехи очевидны. "Ритм-10" - единственная туристическая компания в Приморье, которая имеет официальное представительство в Китае (г. Харбин) и самую разветвленную сеть филиалов в Приморье: Артем, Уссурийск, Находка, п. Камень-Рыболов и п. Пограничный. С 1 июня 2007 г. ООО ДЦО "Ритм-10" включен в Единый Федеральный реестр туроператоров России под номером МВТ № 002556. Организацией, предоставившей финансовое обеспечение, является ОАО "Военно-страховая компания".

В настоящее время компания заканчивает реконструкцию детского оздоровительного центра "Радуга" (Владивосток) с созданием на его базе детского оздоровительного центра санаторного типа круглогодичного действия, за счет чего будет создано дополнительно 60 рабочих мест. В стадии завершения строительство общественно-культурного центра в п. Пограничном, который включает гостиницу, развлекательный комплекс и офисные помещения. В ближайших планах "Ритма" - строительство гостиницы на 30-40 мест в центре Владивостока, все разрешительные документы уже получены. Однако курс на развитие, ставит перед "Ритмом 10" новые задачи. Одна из них развитие внутреннего туризма. В том числе организация отдыха у моря, как на собственной базе отдыха, так и на базах о. Попова, п. Славянка, г. Находки. Не забывает компания и об организации детского отдыха. Лагерь отдыха "Радуга" одно из тех мест, в которое дети любят возвращаться на следующее лето.