"Мортранс" повторяет судьбу "Владморпасса"?

Владивостокская компания "Мортранс" повторяет судьбу своего предшественника на поприще прибрежных морских перевозок. Как известно, ООО "Владморпасс" обанкротилось, не получив финансовой поддержки со стороны властей. Недавно "Мортранс" направил в Приморский арбитражный суд иск к мэрии Владивостока и администрации края о возмещении миллионных убытков за январь 2007 г.

Причем судиться компании предложил не кто иной, как начальник управления транспорта горадминистрации Станислав СКАЛЫГА.

В своем письме, адресованном предприятию, г-н Скалыга сообщал, что финансирование расходов ООО, возникших от применения утвержденных тарифов, должно осуществляться за счет субвенций и субсидий из бюджета Приморского края. Но поскольку деньги на эти цели не выделены, стало быть, у города нет правовых оснований для выполнения принятых обязательств. В то же время начальник управления транспорта напомнил частной компании, что она: а) не имеет права злоупотреблять своим доминирующим положением на рынке услуг по перевозке пассажиров морским транспортом; б) обязана осуществлять бесперебойные перевозки пассажиров и багажа в соответствии с расписанием.

По условиям договора, заключенного 1 февраля 2007 г. мэрией и ООО "Мортранс", последнее оказывает услуги по тарифам, не превышающим те, что утверждены постановлением краевой администрации № 184-па от 15.08.06г. Разница между затратами перевозчика и его доходами, согласно пункту 3.1 договора, действительно, должна возмещаться субъектом федерации. Однако, как заявила в суде представитель АПК, 184-е постановление вовсе не предусматривает субсидирование транспортных нужд Владивостокского городского округа...

Расчеты "Мортранса" между тем показывают, что без финансовой подпитки из бюджета предприятие не сможет нормально функционировать. Итоги производственной деятельности за январь - яркое тому доказательство. Доходов около 850 тыс. руб. Расходов - почти 6 млн! Соответственно убытки компании составили 5,1 млн руб. Их-то "Мортранс" и требует взыскать с высоких ответчиков. Продолжение судебных слушаний намечено на 2 июля.