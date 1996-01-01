ХАБаровская перспектива

Свыше $300 млн составит общий объем инвестиций в реконструкцию хабаровского аэропорта до 2026 г. - об этом в ходе презентации будущего хаба заявил в Хабаровске президент ЗАО "Альянс-Пром" Константин БАСЮК. Первый этап реконструкции должен начаться уже в 2007 г.

Хабаровский аэропорт может и должен стать транспортным узлом международного уровня. К такому оптимистичному выводу пришли эксперты американской консалтинговой компании Simat, Helliesen & Eichner, которые по заказу "Альянс" разработали концепцию развития аэропорта. Презентация концепции прошла в Хабаровске 21 июня в присутствии руководства Хабаровского края, представителей Росавиации и авиакомпаний.

Как сообщил ДДГ "ЗР" губернатор края Виктор ИШАЕВ, принято решение о создании специальной комиссии, которая в течение трех недель должна урегулировать все основные имущественные, земельные и прочие проблемы, которые могут помешать скорейшему запуску этого масштабного проекта. В комиссию войдут представители всех заинтересованных компаний и ведомств, возглавит ее один из замов губернатора, а Виктор Ишаев будет лично курировать работу комиссии.

Комментируя итоги совместного совещания, Виктор ИШАЕВ отметил, что представленная концепция соответствует пониманию руководителями края перспектив развития местного аэропорта. "У Хабаровска преимущества и в географическом положении, и в узловом, поскольку это центр авиационных, железнодорожных, водных и автодорожных путей. Кроме того, полоса в Хабаровском аэропорту, в отличие от Владивостока, уже сегодня может принимать самые современные самолеты", - отметил губернатор.

Досье ОАО "Хабаровский аэропорт" учреждено в феврале 2005 г. распоряжением правительства Хабаровского края. В феврале 2006 г. 100% акций общества консолидировано ЗАО "Альянс-Пром" (создано в июле 2004 г., дочернее предприятие ОАО "Группа Альянс"). В 2005-2007 гг. в развитие аэропорта "Альянс-Пром" вложил 316,4 млн руб. Прогноз последующих капвложений в 2007 г. - 193,4 млн руб. Основные потребители услуг аэропорта - авиакомпании "Аэрофлот", "Дальавиа", "Домодедовские авиалинии". Simat, Helliesen & Eichner. Inc - американское консалтинговое агентство (штаб-квартира - Нью-Йорк), создано в 1964 г. Специализация - авиабизнес, разрабатывает стратегию, внедрение и усовершенствование эксплуатационных показателей по заказу компаний-операторов крупнейших мировых аэропортов. В России компания SH&E анализировала проект развития аэропорта Внуково, консультирует бизнес-план аэропорта Емельяново в Красноярске.

Напомним, что Хабаровск, согласно транспортной стратегии РФ, включен в список из 12 аэропортов, на базе которых создадут международные пассажирские узловые аэропорты (хабы). В этот "элитный клуб", в частности, войдут Москва (Домодедово), Санкт-Петербург (Пулково), Екатеринбург (Кольцово), Новосибирск, Красноярск. Одна из причин, по которой Хабаровск выбран в качестве базового транспортного узла, - наличие взлетно-посадочных полос 3,5 и 4,5 км, которые могут принимать любые типы пассажирских и грузовых судов. Больше полос такой длины в аэропортах ДВ нет. Другая причина - в Хабаровске есть 73 стоянки для самолетов. Для сравнения: в Южно- Сахалинске - 23, во Владивостоке - 22. В Хабаровске, по оценке экспертов, также самые низкие в регионе аэропортовые сборы за взлет-посадку и цены за заправку авиатопливом в крыло.

- В Хабаровске есть огромный потенциал для расширения авиационных услуг и перевозок, - поясняет Константин Басюк. - Принимая во внимание все плюсы (географическое положение, метеорологическая ситуация, численность населения, культурные связи), логично, что город станет центром, который свяжет все направления востока России. Кроме того, существует потенциал развития перевозок в главные международные аэропорты - в Пекин, Токио, Осаку, Тайвань, Шанхай и другие крупные хабы. Это будет способствовать развитию туризма из стран АТР на Дальний Восток.

С главой "Альянс-Прома" согласен и работавший над концепцией хаба вице-президент компании SH&E Элиот ЛИС. Впрочем, американский эксперт указывает и на ряд факторов, пока ограничивающих развитие хаба. В частности, сейчас аэропорт обслуживает 19 направлений. Это беспосадочные регулярные рейсы и 11 региональных направлений, которые обслуживаются лишь 1-2 раза в неделю. Таким образом, на основных направлениях, не считая Москвы, нет ежедневных рейсов, не обеспечивается достаточная частота рейсов.

- Здесь должно быть больше авиакомпаний, которые будут обслуживать перевозки, - полагает Элиот Лис. - "Дальавиа" и "Аэрофлот" являются важными компаниями для аэропорта. И их слияние - очень существенный фактор. Кроме того "Аэрофлот" - член мирового альянса "Sky Team". Будет важно использование этого членства для выполнения перевозок из Хабаровска в другие зарубежные аэропорты. Это такой своеобразный "входной билет" на мировой рынок авиаперевозок. Однако Хабаровску нужны и другие авиаперевозчики, чтобы удовлетворить растущий спрос на перевозки.

Весьма перспективен Хабаровск, по мнению эксперта, и для грузовых авиаперевозок.

- Уже запущена программа грузовых перевозок компании "Аэрофлот". Грузовая компания Air Bridge Cargо также рассматривает Хабаровск как аэропорт, где может быть образован хаб. Мы также полагаем, что у вашего аэропорта есть перспектива привлечения динамично растущих грузоперевозок из Китая. Есть потенциал и для привлечения грузопотока из других регионов, например, Юго-Восточной Азии, чтобы удовлетворить спрос, который существует на рынке США.

В связи с этим, как полагает Константин Басюк, аэропорту прежде всего необходимо развивать инфраструктуру - особенно международного терминала и внутренних авиалиний. Сегодня пропускная способность терминалов явно недостаточна для того, чтобы уже через 5 лет обеспечить даже минимальный спрогнозированный спрос на пассажирские и грузовые перевозки.

Досье Пассажиропоток в Хабаровском аэропорту составляет 895,5 тыс. человек в год. К 2026 г. он возрастет от 3 млн (пессимистичный прогноз) до 5 млн (максимальный вариант). Грузопоток с 10 тыс. тонн в год увеличится до приблизительно 45-80 тыс. тонн в год. Ориентировочная стоимость проекта превращения аэропорта в хаб - $300 млн (планируется, что $55 млн выделит государство, остальные средства вложат "Альянс" и привлеченные частные соинвесторы). Эти средства пойдут на реконструкцию терминала, взлетно-посадочных полос, модернизацию и реконструкцию грузового терминала, улучшение технического обслуживания судов и строительство инфраструктуры - мультимодального транспортно-логистического центра, четырехзвездочной гостиницы, бизнес-центра, автопарковки и др.

Согласно предложенной концепции, преображение аэропорта будет достаточно длительным, а сам процесс разбит на три этапа. Первый планируется начать уже в 2007 г., второй - в 2010 г. и третий - в 2016 г.

Однако еще до начала строительства нового терминала предстоит решить вопросы, которые препятствуют развитию инфраструктуры аэропорта и превращению его в полноценный хаб. Во-первых, нужно завершить разделение функций между авиаперевозчиком и аэропортом. В Хабаровске большая часть функций аэропорта сосредоточена у наземного оператора, но часть еще остается у авиакомпании, что противоречит принятой Транспортной стратегии России. Во-вторых, решить вопросы использования взлетно-посадочной полосы и другого имущества, которое не подлежит приватизации и должно находится в управлении единого оператора. Это может быть аренда, оперативное управление, концессия. Но в любом случае, оператором взлетно-посадочной полосы должен быть аэропорт, а не авиакомпания, которая сейчас с помощью такого рычага как слотная политика искусственно не допускает другие компании к полетам в Хабаровск, мополизируя рынок авиаперевозок.

По мнению Басюка, существующие проблемы носят временный харакетер и должны быть решены в краткосрочной перспективе.

"Мы планируем построить новый терминал к 2012 г. После того как завершится первый этап строительства, возможно, американских коллег мы пригласим для работы над вторым этапом, - пояснили "ЗР" в ЗАО "Альянс-Пром".

Как сообщил Константин Басюк, финансирование развития аэропорта будет осуществляться в рамках предложенной Правительством РФ в 2006 г. программы государственно-частного партнерства. Согласно этой программе планируется привлечь частные средства в развитие энергетических объектов, авиационно-промышленных предприятий и аэропортов. Таким образом, в авиационную отрасль придет крупный бизнес в лице частного капитала. Фактически реализация "Группой Альянс" проекта "Хабаровский Аэропорт" является примером одного из первых пилотных проектов в сфере воздушного транспорта в рамках ГЧП.

- У Хабаровска очень хорошие шансы для реализации этих планов, - уверен Константин Басюк.