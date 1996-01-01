ДВТУ из интернет-пространства не исчезло

В связи с многочисленными вопросами Дальневосточное таможенное управление информирует об изменении официального адреса интернет-страницы ДВТУ.

Как сообщила пресс-служба ДВТУ Федеральной таможенной службы России, вместо прежнего адреса: www.dvtu.vladivostok.ru следует набирать: http://dvtu.sovintel.ru. И хотя пополнение сайта с 1 февраля 2007 г. прекращено (в связи реорганизацией), прежняя информация осталась. Более полную информацию о деятельности Дальневосточного таможенного управления можно найти на сайте ФТС РФ по адресу: www.dvtu.customs.ru.