Таможенный ответ

Вопросов к таможенной службе за последнее время накопилось предостаточно. В связи с этим ДДГ "ЗР" провел "прямую линию" с и.о. начальника Дальневосточного таможенного управления Федеральной таможенной службы России Вячеславом ГОЛОСКОКОВЫМ.

В течение 2,5 часа специалисты управления ответили более чем на 30 вопросов, заданных читателями по телефону и присланных накануне по электронной почте. Мы отобрали наиболее интересные из них.

Дмитрий, Владивосток:

- Как обстоят дела с транзитными автомобилями, адресованными в Казахстан? Говорят, таможня их арестовывает, и если так, что происходит с этими машинами?

- Не только для участников ВЭД, но и для нас решение Казахстана запретить ввоз "праворульных" автомобилей стало неожиданностью. Сегодня у нас, извините за жаргон, "зависло" 902 транзитных транспортных средства: 350 единиц - на Хасанской таможне, 420 - в Находке и 132 - во Владивостоке. Дальнейшее развитие ситуации предполагает два варианта. Первый: если известен получатель, через 4 месяца - срок хранения на складах временного хранения (СВХ) - мы привлекаем этих получателей к административной ответственности за недекларирование. Так, дела по всем 350 хасанским автомобилям были направлены в суд, который все машины конфисковал. В данный момент, насколько известно, весь транспорт через судебных приставов передается в Российский фонд федерального имущества. По Находкинской таможне административное расследование продолжается. Что касается Владивостокской таможни (второй путь), то здесь часть владельцев пошла по пути выпуска автомобилей в свободное обращение: растаможили и пытаются их сбыть. У части машин мы не можем найти получателя. Пока они числятся как бесхозные, и по ним будет приниматься решение в рамках гражданского судопроизводства.

Виталий ХМЕЛЕВ, Владивосток:

- Из-за того, что система сертификации на Дальнем Востоке отсутствует, предпринимателям приходится ввозить новые автомобили из Китая как подержанные. Однако есть информация о том, что таможенные органы накладывают санкции на таких импортеров уже после пересечения границы, т. е. требуют доплаты пошлины за уже ввезенные автомобили. Как поступать в таких случаях предпринимателям, чтобы избежать санкций?

- Особенность нашего региона в том, что участники ВЭД привыкли работать, я бы сказал, по-мелкому, непрозрачно, все хотят оптимизировать т.е. уменьшить свои расходы. Никто не хочет ехать в Москву получать одобрение типа транспортного средства (ТС), потому что это серьезная процедура. При этом мы как-то забываем, что автомобиль - средство повышенной опасности и предусмотрен достаточно подробный регламент одобрения типа ТС, чтобы в страну не могли ввезти машины, представляющие угрозу. Но в законе есть лазейка. Раз авто не является новым, то на него одобрения "типа ТС" не нужно. Что делают предприниматели? В Китае при покупке машины они пытаются получить доказательства якобы проведенной сделки или подтверждение эксплуатации авто в Китае. Чтобы уже новый автомобиль задекларировать в таможне как "б/у" и тем самым избежать действия административного регламента. В свою очередь, мы стремимся найти истину: если автомобиль новый, то и платите за него соответственно. Раз подержанный - то шкала другая. Проблема имеет, кроме технического, экономический и политический аспекты. Все это происходит в условиях нарастающей активности китайского автопрома по проникновению на российский рынок на фоне демпинговой ценовой политики.

Валерий, Хабаровск:

- Хочу спросить о воровстве на СВХ. Что делается таможней для искоренения этого зла?

- Здесь, я думаю, имеет место некоторая подмена понятий. Таможня контролирует нахождение товара на СВХ с точки зрения соблюдения таможенного режима и ограничений. Но взаимоотношения между поклажедателем и поклажехранителем регулируются Гражданским кодексом. Владелец СВХ - абсолютно самостоятельное юридическое лицо, которое оказывает соответствующие услуги. Если вы положили какую-то вещь на СВХ и заключили договор на хранение, то, чтобы не допустить воровства, необходимо потребовать полное соблюдение договора. Это раз.

Второй момент лежит в бытовой плоскости. Возьмем простейшую ситуацию. Вы привезли из Японии машину, которую загрузили "полезными" вещами. Но декларировать это, разумеется, не хотите и "втихую" ставите все на СВХ. Работники СВХ прекрасно знают, что все эти ваши полезные штучки не задекларированы, следовательно, их нет и в договоре на хранение. Этим "ушлые" кладовщики прекрасно пользуются. Чтобы этого не было и впоследствии не возникали лишние вопросы, правильно составляйте договор на хранение и акт передачи.

И такой момент. Если что пропадает со склада и пропажа окажется задекларированной, т.е. есть в договоре, учтено в таможне, то владелец склада все равно заплатит таможенные платежи, поскольку он несет за это ответственность.

ДДГ "ЗР":

- Не за горами вступление России в ВТО, что повлечет изменения, в частности, и в таможенном законодательстве. Мы понимаем, что разговор идет в сослагательном русле, но тем не менее, что ждет нашу таможню в "зоне свободной мировой торговли"?

- Для нас это не проблема. Вступление нашей страны в ВТО связано, в первую очередь, с открытием рынков для тех или иных видов продукции. Наш тариф защитный - мы защищаем свой рынок по особо уязвимым направлениям, таким как сельское хозяйство, легкая промышленность, автопром. И хотя правительство идет на постепенное обнуление пошлин, например, на промышленное оборудование, необходимое для модернизации, есть еще много областей, где мы вынуждены вести защитную тарифную политику. По большому счету, вступление в ВТО на таможню и ее деятельность не повлияет, тем более что новый Таможенный кодекс, во-первых, ориентирован на Киотскую конвенцию, гармонизирующую мировую таможенную сферу, и, во-вторых, мы уже в этом году перешли на единый административный документ, который полностью унифицирован с европейским таможенным документом. Практически таможня к вступлению в ВТО готова.

Евгений, Владивосток:

- Сегодня в Приморье очень жестко стоит вопрос о спецпродукции, в частности нет свидетельств регистрации, талонов ГТО, справок-счетов. Существует ли риск попасть в такую же ситуацию ДВТУ?

- Нам так же, как и органам ГАИ, приходится сталкиваться с нехваткой спецпродукции, в частности с паспортами транспортных средств. В чем коварство ПТС? Они имеют региональную привязку (Приморье - 25-й регион, Хабаровский край - 27-й, Камчатская область - 61-й и т.д.), и нельзя заказать партию и по мере его убывания на местах пополнять издержки со склада. Поэтому наши проблемы лежат не в финансовой плоскости, а в планировании. Очень трудно точно угадать, на какую таможню сколько необходимо ПТС. В прошлом году, например, мы неудачно спрогнозировали Благовещенск. Резкий рост импорта китайских грузовиков - и Благовещенская таможня оказалась "в ступоре". . Нам даже пришлось пойти на пропуск машин без выдачи ПТС, что вызвало справедливое недовольство участников ВЭД.

Владимир, Владивосток:

- В прошлом году, когда глава государства в сердцах кинул свою историческую фразу про "слияние в экстазе", был поставлен вопрос: к 2009 г. приграничную инфраструктуру (пункты пропуска) вернуть под контроль государства. Какие мероприятия уже сегодня ведутся на границе по линии таможни?

- Не знаю, откуда такая конкретика, но пока нет ни четкой даты, ни четкого понимания, сколько нам пунктов пропуска необходимо. Единственным полуофициальным заявлением можно назвать высказывание одного из замов министра транспорта о том, что много неэффективных пунктов пропуска: в принципе, мы с этим согласны. Не будем уточнять принадлежность пунктов, скажу лишь одно. В этом году начнется проектирование ПП в Краскино и Полтавке, где уже в следующем году будут построены современные таможенные терминалы. Но особое внимание будет уделено Пограничному, который рассматривается как стратегическое звено во внешнеэкономической деятельности всего Дальнего Востока. Мы планируем построить пункт с пропускной способностью до 900 машин в день и, наконец, открыть движение легкового транспорта в Китай. Марково и Турий Рог - больше вспомогательные пункты, и их реконструкция намечена на 2010-2011 гг. Все они будут под крылом ФТС и содержаться за счет бюджета.

Вопрос, заданный по электронной почте:

- С каждым годом количество ввозимых запасных частей из Японии увеличивается в разы, потом из них собирают так называемые "конструкторы" и практически свежее авто - у нас на дорогах. Насколько известно, таможню такая схема, мягко говоря, не устраивает, но поделать вы ничего не можете. Ваше личное мнение, как специалиста и как автомобилиста?

- Эта схема соответствует закону. Ввозится не автомобиль, а запасные части, и мы выдаем документы на них. Потом идет процесс, хорошо всем известный, замены агрегатов, за который мы не отвечаем. Что касается моего личного мнения, то это болезнь "роста". Пока мы не будем в состоянии покупать новые и качественные авто, такие схемы будут существовать.

ДДГ "ЗР":

- Вячеслав Иванович, очередной десант Генеральной прокуратуры чуть ли не с трапа самолета "навестил" фирму, известную своей близостью к одному крупному приморскому участнику ВЭД. Как вы относитесь к таким визитам?

- 29 мая исполнился ровно год, как я исполняю обязанности начальника ДВТУ, и некоторую приморскую специфику знал не очень хорошо. Но то, что работа прокуратуры и правоохранительных органов в целом значительно облегчила нам работу, сомнений нет. Во-первых, мы усилили борьбу с коррупцией. Результаты вроде те же: за первую половину прошлого года против коррумпированных сотрудников возбуждено 38 уголовных дел, аналогичные цифры - в этом году. Но сама обстановка изменилась. Я скажу так: контрабанда стала изощреннее, но мельче, при этом она не действует так нагло. Сейчас контрабанда ведется конспиративно, организованные преступные группы существуют, но они мелкие, локальные. Одним словом, они боятся.