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Ценности консалтинга со студенческой скамьи
Современные студенты учатся сразу нескольким специальностям, в результате чего выходят из вуза с многочисленными дипломами, но без конкретных глубоких знаний по основному предмету. К такому выводу пришел известный приморский бизнес-консультант, руководитель ООО ПКК "Инженерные классы" Игорь БАЛАКЕРСКИЙ в результате организации Школы операционного консалтинга, первый выпуск которой состоялся на прошлой неделе.
Напомним, что осенью прошлого года Промышленная консалтинговая компания "Инженерные классы" объявила набор студентов третьего курса строительных, экономических, информационных и математических специальностей в Школу операционного консалтинга. Из 48 желающих в Школу было зачислено 22 слушателя, а до выпуска дошли всего 15 человек. В ходе обучения слушатели прошли мастер-классы у ведущих консультантов-практиков и стажировки в крупнейших компаниях Владивостока. В течение учебного года будущих консультантов учили бизнес-процессам, основам операционного консалтинга, им прививали ценностные ориентиры бизнеса, они отрабатывали алгоритмы решения инновационных задач.
Кроме этого, слушатели Школы выступали соисполнителями реальных бизнес-исследований по самым актуальным темам, проводимых компанией "Инженерные классы". Полученные ребятами знания оказались более чем востребованы бизнесом: большинство выпускников Школы либо уже трудоустроены, либо проходят стажировки в крупнейших компаниях Владивостока.
Однако, отбирая студентов, организаторы Школы операционного консалтинга столкнулись с целым рядом проблем.
"Основным условием поступления в Школу было наличие серьезной математической подготовки у студентов. Но, к нашему большому сожалению, мы этого в сегодняшних студентах не увидели, - говорит руководитель ООО ПКК "Инженерные классы" Игорь Балакерский. - Вместо серьезной подготовки по основному предмету, вузы дают множество дипломов по разным направлениям. И вот приходит студент - он и маркетолог, и экономист, и английский язык знает, а глубоких знаний по основному предмету нет. И проблема самых лучших студентов заключается в том, что у них нет времени заниматься своей специальностью. Вузы гордятся тем, что создают предпосылки для получения двух или трех образований одновременно. Но на деле мы получаем более низкое качество образования у наших студентов.
Кроме этого, мы отметили, что сегодняшние студенты в большинстве своем не умеют доносить свои мысли и разработки до внешнего мира. Поэтому мы учили их писать эссе, проводить диспуты и дискуссии, отстаивать свою точку зрения, составлять презентацию. То есть давали ту консалтинговую практику, без которой цивилизованный менеджер не сможет отстаивать свои идеи во внутренней и внешней среде.
Еще один печальный вывод, к которому мы пришли, общаясь со студентами, заключается в том, что самые лучшие студенты ориентированы на отъезд из этого региона многие - за рубеж, и ничего с этим сделать невозможно. Ни консалтинг, ни компании не могут предложить этим ребятам такие условия карьерного роста, чтобы они оставались здесь".
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