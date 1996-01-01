Студенты помогут нацпроекту

Министерство сельского хозяйства РФ инициировало активизацию движения студенческих сельскохозяйственных отрядов - рабочие руки студентов планируют использовать при реализации приоритетного национально проекта "Развитие агропромышленного комплекса". В Приморье эта идея нашла поддержку и у сельхозпроизводителей, и у студентов.

"В связи с крупномасштабной инициативой Минсельхоза открывается реальная перспектива серьезной деятельности сельхозотряда, - говорит глава крестьянско-фермерского хозяйства Павел СПИВАК, уже организовавший студенческий отряд для помощи владивостокским дачникам в Надеждинском районе. - Для начала мы предлагаем сконцентрироваться в Хорольском районе Приморья. Здесь активно развивается новозеландская компания ООО "Хорольсервис". С руководством компании - почетным консулом Новой Зеландии во Владивостоке г-ном Мартином ТЭЙТОМ - налажен контакт, что позволяет надеяться на обеспечение заказов для отряда со стороны данного бизнес-сообщества".

Идею сельскохозяйственных и строительных отрядов одобряет и глава Хорольского муниципального образования Валерий АНДРЕЙЧЕНКО. По предварительному согласованию с районом сферой применения сил стройотряда могут явиться сельхозугодья в районе села Поповка - здесь планируется начать строительство краевой студенческой базы отдыха. В Приморье такого объекта пока нет, а вот в соседнем Хабаровском крае такая база существует и очень популярна в студенческой среде.