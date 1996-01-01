Рынкам дали отсрочку. Только в части создания управляющих компаний

Владельцы рынков получили временную отсрочку: подписанные Президентом РФ Владимиром ПУТИНЫМ поправки в закон "О розничных рынках" переносят срок создания управляющих компаний с 11 июня на 1 августа.

Однако, по мнению владельцев приморских рынков, проблем бизнеса эта поправка не решает. На сегодняшний день предпринимателей больше волнуют сроки перехода рынков в капитальные строения. Федеральный центр продлевать эти сроки пока не намерен. Более того, администрация Приморского края намерена этот срок сократить.

Напомним, что федеральный закон обязывает рынки перейти в капитальные строения до 2012 г. Как сообщил "ЗР" руководитель департамента лицензирования администрации Приморского края Леонид БЕЛЬТЮКОВ, администрация края сейчас прорабатывает разные сроки перехода рынков в капитальные строения. Точная дата пока не называется, но в том, что срок будет сокращен, сомнений у главы департамента нет: "Рынки края должны стать цивилизованными уже через пару лет", - заявил Леонид Бельтюков.