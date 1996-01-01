Село "в законе"

Закон "О развитии сельского хозяйства в Приморском крае" закрепил те формы государственной поддержки, которые уже существуют на сегодняшний день, и обозначил новые направления. Краевые власти получили законодательно закрепленное право участвовать в формировании рынка продовольствия, отдавая приоритет местным производителям.

Этот важный документ был принят Законодательным собранием в третьем чтении в конце мая, а через несколько дней подписан губернатором. Закон определяет основные направления государственной поддержки АПК, на которую могут рассчитывать сельхозпредприятия всех форм собственности, фермеры и владельцы личных подсобных хозяйств.

Опрошенные корреспондентом "ЗР" сельхозпроизводители высказали различные мнения.

"Нынешние законы стараюсь не читать, поскольку они оторваны от жизни, - говорит Николай ЛЕМЕШЕВСКИЙ, директор ООО "Новолитовское". - Что нам действительно необходимо - так это реальная поддержка со стороны государства. Оно должно дать преференции местному сельхозпроизводителю, освободить нас от прессинга всевозможных проверяющих структур и обеспечить субсидиями, которые не приходилось бы выпрашивать".

Сергей СИДОРЕНКО, зампредседателя комитета ЗС ПК по продовольственной политике и природопользованию, считает, что это упрощенный взгляд на происходящие процессы: "Я сам отношусь к числу сельхозтоваропроизводителей и с проблемами отрасли знаком не понаслышке. Многие сегодня рассуждают так: "Нам не нужен закон - нужны деньги", не понимая, что без закона денег не будет. Принятый документ закрепил те формы государственной поддержки, которые уже существуют на сегодняшний день, что очень важно. Раньше они не имели под собой законодательной базы: по этой причине каждый год в процессе работы над краевым бюджетом возникали трудности, субсидирование могло прекратиться в любой момент - сейчас эта проблема решена. Кроме того, закон вводит новые направления поддержки сельхозпроизводителей".

Если говорить о нововведениях, то в краевом законе появилось такое понятие, как приоритетные сельскохозяйственные культуры: часть затрат на их производство будет компенсироваться из краевого бюджета. Это те культуры, которые особенно важны для экономики края и производство которых без поддержки государства на данный момент невозможно или экономически малоцелесообразно. Перечень этих культур утверждается постановлением губернатора, в дальнейшем он будет изменяться и дополняться в зависимости от экономической ситуации. Г-н Сидоренко предположил, что в этот перечень, прежде всего, будут включены соя и рис, а в недалеком будущем вполне возможно, что к ним добавятся сахарная свекла, рапс и другие культуры.

Закон также определяет меры государственной поддержки для предприятий, работающих в сфере марикультуры. Сегодня этот потенциал на территории Приморья используется недостаточно, морских огородов в крае не так много, и одна из главных причин - большие сроки окупаемости подобных производств. Теперь предприятия марикультуры получили возможность привлекать долгосрочные кредиты с субсидированием процентной ставки из бюджета, а также приобретать оборудование по системе лизинга, которую уже используют сельхозпроизводители.

Еще одно важное положение, прописанное в краевом законе, - это участие государства в формировании рынка продовольствия, при этом одной из целей политики Приморского края является повышение доли продуктов питания местного производства в структуре потребления. Что бы там ни говорили, преференции для местных сельхозпроизводителей действуют сегодня во всех развитых странах, "дикий" рынок давно уже остался в прошлом.

По признанию министра сельского хозяйства РФ Алексея ГОРДЕЕВА, динамика импорта продовольствия сегодня превышает динамику роста собственного производства на территории России: с точки зрения продовольственной безопасности это опасная тенденция. Поэтому в ряде федеральных законов уже определен приоритет местных производителей, и Приморье движется в русле этой стратегии.

"Закон, безусловно, нужный и важный, - отмечает Алексей ЕМЕЛЬЯНОВ, заместитель директора Приморского НИИ сельского хозяйства по научной работе. - Радует, что приморские законодатели уделяют внимание проблемам сельского хозяйства, но принятый документ дает только базу для дальнейших действий, к сожалению, конкретных цифр и параметров мы там не увидели".

"Нужно понимать, что любой закон - это компромисс, - комментирует Сергей Сидоренко. - Изначально законопроект, разработанный в комитете ЗС ПК по продовольственной политике и природопользованию, был более конкретным, но в процессе прохождения закона многое изменилось. Вопрос стоял так: либо мы корректируем проект, либо он вообще не принимается. В конце концов, закон о развитии сельского хозяйства появился на свет в компромиссном варианте, а все конкретные цифры и механизмы были перенесены в 5-летнюю программу".

В комитет по продовольственной политике и природопользованию ЗС ПК уже обратились чиновники из Адыгеи, которые планируют разработать аналогичный законопроект для своего региона и хотели бы взять за основу приморский краевой закон. По информации адыгейских властей, за последние полгода (с момента подписания Федерального закона "О развитии сельского хозяйства") ни один из субъектов РФ подобных законов не принимал.