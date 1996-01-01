ВСРЗ раскрыл акционеров

Акционеры ОАО "Владивостокский судоремонтный завод" (ВСРЗ) провели годовое собрание. Итоги собрания будут подведены в ближайшее время. Как сообщили ДДГ "ЗР" в компании, на сегодняшний день 80,64% акций ОАО "ВСРЗ" принадлежит ЗАО "Менеджмент-Стандарт". Акционерами ЗАО "Менеджмент-Стандарт" являются ЗАО "ТРАНСИНКОМ" (представляет интересы менеджмента ОАО "ВМТП") и ЗАО "СГБ Хран" с равными долями в уставном капитале общества. На долю ЗАО "ТРАНСИКОМ" и ЗАО "СГБ Хран" приходится по 40,32% акций ОАО "ВСРЗ".