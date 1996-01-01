ДВЖД догрузила 6,5%

За пять месяцев 2007 г. погрузка на Дальневосточной железной дороге составила 21 млн 524 тыс. тонн, что на 6,5% больше показателей аналогичного периода прошлого года, сообщила служба по связям с общественностью ДВЖД. Среднесуточная выгрузка за пять месяцев 2007 г. составила 3 988 вагонов, что превышает плановое задание. Основу грузов составили каменный уголь - более 7,7 млн тонн (+5,9% к прошлому году), нефтепродукты - 4 млн тонн (+7,2% к прошлому году), лесные грузы - 4,2 млн тонн (+15,2% к прошлому году) и импортные грузы - 1,6 млн тонн (+27,9% к прошлому году). В службе отметили, что со значительным перевыполнением плана грузились цемент - 327 тыс. тонн (+24,4% к плану) и лом черных металлов - 134 тыс. тонн (+49,6% к плану).