www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.12 р. 100 JPY: 57.07 р.
EUR: 73.9 р. 10 CNY: 94.95 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Дальневосточная генерирующая компания делает ставку на уголь

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Основным топливом для электростанций ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" (ДГК) остается уголь, сообщил журналистам генеральный директор компании Валерий ЛЕВИТ. При этом ДГК планирует использовать на электростанциях и уголь, и газ.

Напомним, что инвестиционная программа компании в Хабаровском крае предусматривает при поддержке правительства Хабаровского края газификацию некоторых местных электростанций.

Этот процесс, по словам В.Левита, приведет к увеличению эффективности производства электрической и тепловой энергии на существующих мощностях, что является целесообразным и находит поддержку у акционеров ОАО "ДГК", в том числе у РАО "ЕЭС России" и ОАО "СУЭК".

"СУЭК очень взвешенно подходит ко всем нашим проектам. У них главный критерий - это эффективность", - сказал В. Левит.

В первую очередь на природный газ переведут высокозатратные мазутные электростанции - Хабаровскую ТЭЦ-2, Николаевскую ТЭЦ.

Кроме уменьшения топливных затрат и некоторого сдерживания роста энерготарифов, это приведет к снижению потенциального риска для окружающей среды, а также дальнейшему расширению возможностей ОАО "ДГК" по энергоснабжению бытовых и промышленных потребителей.

"Но мы прекрасно понимаем, что при всей целесообразности газификации, главное топливо для ОАО "ДГК" - все-таки уголь. А СУЭК - наш давний партнер по поставкам угля, который поставляет более 70% твердого топлива для всех электростанций ОАО "ДГК". Это партнер основной и надежный. Поэтому мы делаем ставку на уголь даже в большей степени, чем на газ. Уголь останется основным топливом и на Дальнем Востоке, и в Хабаровском крае" - сообщил В.Левит.

Подтверждение тому - масштабный проект строительства новой угольной электростанции в г. Советская Гавань, намеченный к реализации ОАО "ДГК" в рамках инвестиционной программы энергокомпании на 2007-2011 гг., а также другие проекты энергокомпании по развитию угольной генерации на Дальнем Востоке.

Досье

ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" образовано в результате реформирования энергокомпаний, входящих в ОЭС Востока. В состав ОАО "ДГК" вошли электростанции ОАО "Амурэнерго", "Хабаровскэнерго", "Дальэнерго", ЗАО "ЛуТЭК" и Нерюнгринская ГРЭС (Южная Якутия). ДГК производит тепловую и электрическую энергию, а также обеспечивает централизованное теплоснабжение потребителей в районах расположения генерирующих мощностей в Хабаровском и Приморском краях, Амурской области, Еврейской автономной области и южном районе Республики Саха (Якутия). Установленная электрическая мощность ОАО "ДГК" составляет 5 823 МВт.
Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru