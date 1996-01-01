Дальневосточная генерирующая компания делает ставку на уголь

Основным топливом для электростанций ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" (ДГК) остается уголь, сообщил журналистам генеральный директор компании Валерий ЛЕВИТ. При этом ДГК планирует использовать на электростанциях и уголь, и газ.

Напомним, что инвестиционная программа компании в Хабаровском крае предусматривает при поддержке правительства Хабаровского края газификацию некоторых местных электростанций.

Этот процесс, по словам В.Левита, приведет к увеличению эффективности производства электрической и тепловой энергии на существующих мощностях, что является целесообразным и находит поддержку у акционеров ОАО "ДГК", в том числе у РАО "ЕЭС России" и ОАО "СУЭК".

"СУЭК очень взвешенно подходит ко всем нашим проектам. У них главный критерий - это эффективность", - сказал В. Левит.

В первую очередь на природный газ переведут высокозатратные мазутные электростанции - Хабаровскую ТЭЦ-2, Николаевскую ТЭЦ.

Кроме уменьшения топливных затрат и некоторого сдерживания роста энерготарифов, это приведет к снижению потенциального риска для окружающей среды, а также дальнейшему расширению возможностей ОАО "ДГК" по энергоснабжению бытовых и промышленных потребителей.

"Но мы прекрасно понимаем, что при всей целесообразности газификации, главное топливо для ОАО "ДГК" - все-таки уголь. А СУЭК - наш давний партнер по поставкам угля, который поставляет более 70% твердого топлива для всех электростанций ОАО "ДГК". Это партнер основной и надежный. Поэтому мы делаем ставку на уголь даже в большей степени, чем на газ. Уголь останется основным топливом и на Дальнем Востоке, и в Хабаровском крае" - сообщил В.Левит.

Подтверждение тому - масштабный проект строительства новой угольной электростанции в г. Советская Гавань, намеченный к реализации ОАО "ДГК" в рамках инвестиционной программы энергокомпании на 2007-2011 гг., а также другие проекты энергокомпании по развитию угольной генерации на Дальнем Востоке.