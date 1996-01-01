Угроза банкротства Чажминского СРЗ миновала. Временно

Закрыто дело о банкротстве известного на весь мир 30-го судоремонтного завода Минобороны РФ. Печальную известность он приобрел 22 года назад, когда у его причала в бухте Чажма взорвался реактор ядерной подлодки.

Эхо того взрыва до сих пор отдается болью в сердцах заводчан и всех жителей пос. Дунай. Одним из отдаленных последствий "приморского Чернобыля" можно считать экономический кризис, поразивший СРЗ. 15 июня 2006 г. в отношении оборонного завода была начата процедура банкротства - наблюдение. При неблагоприятных обстоятельствах все могло закончиться распродажей имущества за долги и ликвидацией предприятия. К счастью, этого не произошло.

31 мая Арбитражный суд Приморского края прекратил производство по делу о несостоятельности ФГУП "30-й судоремонтный завод". Основанием стал расчет должника со своими кредиторами. Правда, не всеми, а только с теми, кто успел "застолбить" денежные требования в судебном порядке.

Это, во-первых, ЗАО "Квантум" из Находки, инициировавшее процедуру банкротства в связи с невозможностью вернуть долг в размере 1,7 млн руб., а также МУП "Водоканал" г. Фокино (105,1 тыс. руб.), ОАО "Владивостокское предприятие "Электрорадиоавтоматика" (242,6 тыс. руб.) и ФГУП "178-й судоремонтный завод" (сумма требований - 100,8 тыс. руб.). Итого - чуть больше двух миллионов. На фоне совокупной задолженности СРЗ, которая составляет несколько сот миллионов, это капля в море. Однако и "капли" хватило, чтобы остановить тяжелый ход судебной машины. Впрочем, не исключено, что кто-либо из участников спора обжалует вынесенный вердикт.

По мнению Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №1, решение вопроса о прекращении производства по делу следовало отложить, пока не будет рассмотрена обоснованность требований ФНС к должнику. Отклоняя ходатайство, судья Владимир САЛОМАЙ исходил из того, что инспекция уже имела все возможности "защитить" свои требования. Этой теме с сентября 2006 г. по апрель 2007 г. посвящалось целых семь (!) судебных заседаний - сколько можно затягивать процесс? Неготовность ФНС к делу проявилась и на первом этапе, когда налоговый орган (еще до обращения в суд ЗАО "Квантум") подал заявление о признании 30-го СРЗ банкротом, предъявив требований на сумму 245,7 млн рублей. Но, поскольку документ был подписан неуполномоченным лицом, то так и остался без рассмотрения.

Интересно, что представитель администрации Приморского края, участвующий в процессе, поддержал ходатайство налоговой службы об отложении судебного разбирательства.

Еще более интересной выглядит позиция компании "Квантум" - она также возразила против закрытия банкротного дела. И все потому, что судоремонтный завод перечислил требуемые 1,7 млн руб. не прямо ЗАО, а на депозитный счет владивостокского нотариуса. Закон допускает такое в случае невозможности расплаты непосредственно с кредитором. Как выяснилось, военный завод неоднократно пытался вернуть долг "Квантуму". С этой благородной целью, к примеру, трижды запрашивал у конкурсного управляющего ЗАО банковские реквизиты. В конце концов, не дождавшись сведений, перечислил нужную сумму на депозит нотариуса. Расчет произошел еще в марте, но вплоть до 31 мая странный кредитор "Квантум" за своими деньгами не обращался.

19 июня арбитражный суд рассмотрит заявления еще семи предприятий, которые, как и ФНС, добиваются включения многомиллионных сумм в реестр требований кредиторов 30-го СРЗ. Результат предсказать трудно, учитывая формальное завершение производства по делу. Однако закон не возбраняет инициировать новый процесс о несостоятельности должника. Так что, тучи над Чажмой пока окончательно не развеялись.