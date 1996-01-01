Проверь контрагента и спи спокойно

Федеральная налоговая служба (ФНС) завершила отладку онлайн-сервиса по проверке адресов массовой регистрации фирм. Сейчас в базе полный список российских компаний, содержащий около 3 млн адресов регистрации. С помощью этого сервиса любой обладатель доступа в Интернет сможет за несколько секунд проверить чистоту адреса предприятия-партнера. В свою очередь под пристальное внимание фискалов попадут организации, места регистрации которых совпадают еще с десятком компаний. Фискалы предполагают, что привычку оформлять 100 компаний на один адрес имеют учредители фирм-однодневок. Запущенный ФНС сервис позволит добропорядочным налогоплательщикам проверить место регистрации контрагента и не связываться с теми из них, дислокация которых вызывает массу вопросов.