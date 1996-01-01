За грузовики заставят платить

Развитие сети автомобильных дорог в России и система их финансирования рассмотрены на заседании кабинета министров, сообщает правительственная пресс-служба. Минтранс предложил завершить в 2009 году программу модернизации дорог на 2002-2010 годы и начать в 2010-м разработку программы на 2010-2015 годы. Предлагается также "ввести плату с грузовых автотранспортных средств полной массой свыше 12 тонн за пользование федеральными трассами". Кроме того, предлагается на содержание дорог направить часть средств от таможенных сборов на ввозимые автомобили, комплектующие и запчасти, а также часть прибыли страховых компаний от страхования автогражданской ответственности.