У малого бизнеса опять обещают забрать ККМ

Руководство страны в очередной раз проявило дежурную обеспокоенность судьбой отечественного малого бизнеса. Формальным поводом послужило заседание совета по конкурентоспособности и предпринимательству при Правительстве РФ. В частности, руководитель МЭРТ Герман ГРЕФ сконцентрировал внимание заседавших на вопросах применения контрольно-кассовых аппаратов. По мнению специалистов министерства, нет никаких оснований требовать обязательного использования касс от тех, кто платит единый налог на вмененный доход. Содержание контрольно-кассовых машин обходится владельцам МП ежегодно в 20 млрд руб.