Провинциальным рынкам завинчивают гайки

В администрации г. Дальнегорска состоялось совещание с представителями контролирующих органов, а также городской администрации, посвященное перспективе развития розничных рынков.

11 июня вступил в действие Федеральный закон №271 "О розничных рынках и внесении изменений в Трудовой кодекс РФ", в котором определен порядок организации рынка, его обустройство, оборудование и содержание, а также правила организации деятельности по продаже товаров и услуг. Вот и решили власти навести порядок в этой сфере.

Накануне межведомственной комиссия произвела осмотр всех дальнегорских розничных рынков (всего их 4). Исходя из разработанных комиссией требований к размещению и оборудованию рынков, ни один из них сегодня не может претендовать на соответствующий статус. Так, перечень обязательных условий предполагает наличие схемы размещения торговых мест, средств пожаротушения, системы оповещения в случаях возникновения аварийных ситуаций, наличие информации о правилах работы и т.д. (всего 24 позиции).

Так как предстоящий объем работ слишком велик (впрочем, аналогичная ситуация сложилась повсеместно, во всех муниципальных образованиях края), департамент лицензирования и регулирования отношений в сфере потребительского рынка Приморского края принял решение о продлении срока приведения рынков в соответствие требованиям - до 31 декабря 2007 г.

Как подчеркнул и.о. главы Дальнегорского городского округа Виктор КОЛОСКОВ, требуемый в соответствии с законом объем работ предстоит осуществлять управляющим компаниям рынков, которые появятся в ближайшее время. Речь идет о руководителях, способных не только навести порядок на подведомственных им территориях, но и разработать серьезную инвестиционную политику.

К слову, к 2010 г. в соответствии с ФЗ открытых рынков больше не будет, а вся рыночная торговля переместится в закрытые помещения. Причем, как диктует закон, рыночные площади ограничены. На территории ДГО их может быть не больше двух. Реализация плана по введению в действие крытых рынков потребует поэтапных мероприятий. Первое из них - объявление аукциона на право аренды действующих рыночных территорий.