КнААПО выходит на космическую высоту

Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение имени Гагарина в ближайшее время начнет выпуск космической техники, сообщает РИА.

Ожидается, что КнААПО получит заказ на производство ракетоносителей. Многоразовые "Клиперы" способны доставлять на космическую орбиту людей и грузы. Один из авторов этой идеи - депутат Госдумы Вячеслав ШПОРТ - сказал, что есть программа развития российской авиации до 2015 г. Ею и предусмотрено создание "Клипера". Правда, проект существует пока только в макете.